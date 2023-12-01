陳國樑／跟你說個笑話：財政紀律

「Bootstrap」這個英文單字，本來是指在鞋靴後跟，為了方便穿脫而設計的短環帶，現今常被用來描述一種會自我啟動，而且在沒有外在力量投入或協助下，可以持續運作或增長的過程；或許因為這個有違牛頓第一運動定律的新解有趣，不少的應用，遂以其為名。

例如，在計量經濟學上，「靴拔法」（bootstrapping method）是多種重複抽取樣本估計方法的統稱；又例如，在網路技術上，「Bootstrap」則是由推特公司技術人員所開發、可讓網站排版自動適應螢幕大小的框架。

在台灣，選舉前如雨後春筍般地冒出，讓人目不暇給、眼花撩亂的各種撒幣政策，可謂是一種「靴拔」補貼。最新登場的是日前行政院會拍板、預估約有廿七點五萬大學生可受惠的公私立大學校內宿舍住宿補貼方案；對於一般生每學期補貼五千元、一年補貼金額一萬元，弱勢生另有加碼。

回歸財政學理的規範面，補貼政策必須要有論述的根據；校內宿舍住宿補貼，不論是就效率或公平而論，都站不住腳。

就效率而言，特定經濟行為，若偏離經濟最適資源配置狀態，或可經由補貼政策導正。例如，如果個人自費施打疫苗意願不高，政府可以透過補貼來鼓勵民眾施打；又例如，如果生產帶來過多的汙染，政府可以透過補貼來提供廠商減產誘因。

按此，若各大學宿舍出現空餘床位過多、資源閒置的情形，經由校內宿舍住宿補貼，自然可以提高大學生入住學校宿舍的意願、促進資源的有效利用。但現在各大學校園的實況，恰恰相反。抽不到宿舍，是許多大學生開學前必須面對的悲劇；甚至有畢業多年、回來拜訪的系友告訴筆者，前晚夢到沒抽到宿舍，竟然還嚇醒過來。在校內宿舍的供給遠遠小於需求的情形下，校內宿舍住宿補貼，結果只是讓原本就「稀有珍貴」的校內宿舍床位，變的更加炙手可熱。

校內宿舍由於價格低廉、沒有通勤問題、方便學習、還可避免校外住宿與房東交涉的點滴，自然是有住宿需求大學生的首選；既然如此，何必對運氣好、抽到宿舍的同學，錦上又添花？而對於手氣不佳、沒抽到宿舍的同學，補貼更是落井下石般地殘酷。因此，校內宿舍住宿補貼就公平而言，是在大學住宿不公問題的傷口抹鹽。

公共選擇理論解釋，執政者會透過其所掌控的資源與預算，維持其執政地位；按此，校內宿舍住宿補貼方案的解釋，就是選票的考慮。一○六至一一一的六年間，國庫對於住宅基金的撥補：一五一億元；大選在即，今、明兩年預算，對於住宅基金合共撥補：五五七點七億元。

更有甚者，財政部在今年四月已超前部署，修正通過「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」，對於住宅基金挹注更多的財源。所謂行政，從「為人民服務」，淪喪成「為勝選者服務」。

最後，跟你說個笑話：財政紀律。

（作者為政大財政系教授兼系主任）