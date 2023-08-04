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劉大年／五年來的美中貿易戰

聯合報／ 劉大年（中經院區域發展研究中心主任）

二○一八年七月，美國川普政府根據三○一條款調查結果，認定中國大陸的不公平經貿措施損害美國利益，開始對大陸輸美約三百四十億美元工業產品，加徵百分之廿五懲罰性關稅。中國大陸以牙還牙，也對美國輸大陸約三百四十億美元的農工產品，課徵百分之廿五報復關稅。

隨後雙方懲罰性關稅範圍不斷擴大，美國又加諸進口限制、出口管制、投資審核、人員查察，以及其他措施。雖然措施範圍可涵蓋所有國家，但卻劍指中國大陸。而且這些措施不必經過國會通過，可以行政命令直接實施，通常又急又快，應變時間很短，對全球經貿影響深遠。

美國認為大陸背離國際經貿規範，更未履行加入世界貿易組織（ＷＴＯ）開放承諾，所以率先對中國大陸制裁。美國指責中國不公平貿易措施是造成美國對大陸巨幅貿易逆差主因，不過美國真正在意的是來自大陸的技術威脅。

川普政府開始嚴格管制技術以圍堵大陸。在強調「脫鉤」下，美、中在全球供應鏈體系下開始分道揚鑣。拜登政府大致沿襲川普的抗中路線，然而基於美中密切的經貿關係，不可能全面脫鉤，所以更加務實推動「精準脫鉤」，將管制範圍集中在未來新興產業，以及攸關國家安全的關鍵領域，實施更嚴格的管控。

拜登政府也聯合盟邦，以多元化合作型態，共同圍堵中國大陸。各國雖然與美國立場未必完全相符，但在美國主導下，形成對中國多層的防制體系。

中國大陸雖成為全球圍堵首要目標，但也不甘示弱，近年來也擴大對外反制力道，除了維持對美報復關稅外，擴大或新增的措施也是鋪天蓋地，例如「出口管制法」、「網絡安全法」、「反外國制裁法」、以及最近的「對外關係法」與「反間諜法」。這些措施不但涉及經貿層面，也引發違反民主體制的質疑。

美中經貿戰五年以來，美國對中國貿易逆差只有小幅縮減，但美國整體貿易逆差卻明顯增加，顯示各國將生產移出大陸，但並未回流美國，只是改變了貿易流向。

美國全力圍堵大陸技術收到些成效，促使中國大陸必須加速自主創新，以及產業升級。美國也認清全面與中國脫鉤不可行，而且為維護美國在中國大陸龐大的經貿利益，美國近來也強調「去風險化」，以降低來自中國大陸的不確定性。

展望未來，美中基本對抗態勢不會改變。美國聯合信賴夥伴只是過程，抗中只是手段；例如最近川普前總統批評台灣搶走美國半導體工作，多少反映出美國思維。美國最終目的是「保美」，並維持美國技術領先。

台美合作固然重要，但台灣也應展現自主性，確保技術優勢，維持在全球供應鏈不被取代的地位，才更為關鍵。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）

美國 川普

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