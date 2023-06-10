徐遵慈／歐美不再尋求與中國經濟「脫鉤」

七大工業國家集團（G7）於五月廿一日在日本廣島市召開年度峰會，會後發布「廣島願景」聯合聲明，申明各國不尋求與中國經濟「脫鉤」，然將致力管控或降低對中國經濟的風險（de-risk）。這是G7及歐美日等民主國家成員首次正式宣示不再試圖推動與中國經濟「脫鉤」，且承認中國的經濟規模與在國際社會中的重要角色，G7須與中國合作。峰會後，拜登政府亦陸續釋放正面訊息，顯示其將追隨歐盟，調整中國政策。歐美日等國不再尋求與中國「脫鉤」，對美中、歐中、日中等雙邊關係的影響，值得觀察。

G7高峰會在廣島市風光落幕，雖然許多評論者將焦點放在烏克蘭總統澤倫斯基意外在廣島現身，以及各國領袖在會中通過將建立一個應對「經濟脅迫」的協調平台、將加強經濟韌性與安全合作、將合力降低對於「關鍵礦產」供應鏈的脆弱性等合作倡議，莫不直接或間接指向中國大陸。然在此同時，宣言中除數次申明各國不尋求與中國經濟「脫鉤」外，亦多處提及G7「無意阻撓中國經濟進步和發展」、其「政策做法不是要傷害中國」等。相較於二○二二年G7峰會的聯合聲明，廣島聯合聲明述及中國的文字更顯謹慎與平衡。

在G7國家中，雖然日本與歐盟成員持續對於中國的軍事威脅、人權、經濟恫嚇等表達嚴正的立場，但對與中國在經濟、氣候、環境、供應鏈等領域之合作，立場則溫和與平衡。「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP） 在二○二二年一月生效後，中日首次互相開放市場，雙邊貿易明顯成長。中國在二○二二年底放寬疫情封控措施後，龐大的內需市場商機，更引起日商關注。歐盟則在理事會主席米歇爾、執委會主席范德賴恩與德、西、法等成員領袖陸續訪問北京下，已清楚定調將以「不脫鉤、去風險」的態度與中國往來。二○二三年是中歐建立全面戰略夥伴關係廿周年，雙向貿易與投資在二○二二年創下新高，歐盟決定不再蕭規曹隨，捨棄與中國「脫鉤」，將使雙邊關係停損止跌。

值得重視的是，美國在川普政府時力推與中國「脫鉤」，拜登政府雖不再將「脫鉤」掛在嘴上，但對中國圍堵政策更趨全面與積極。雖然在峰會中，美、英領袖仍維持對中國強硬的姿態，如英國首相蘇納克指出「中國是我們這世代最大挑戰」，但拜登總統在會後表示美中關係可望「很快就會解凍」，白宮國安顧問蘇利文亦認同「不脫鉤、去風險」的說法，則顯示美國在安全、出口管制等議題上雖依舊嚴厲，但在經貿、氣候、公共衛生等議題上，可望務實地重啟美中對話或甚至合作。美歐日調整對中國政策，對美中、歐中、日中等雙邊關係的影響值得觀察。

過去國內亦不乏認為兩岸應該「脫鉤」的言論，然而近來部會首長陸續表態，例如陸委會主委邱太三四月間在立法院答覆立委質詢時，即明確表示兩岸經貿無法「脫鉤」。未來我國如何在「不脫鉤、去風險」的策略下推展兩岸關係，各界拭目以待。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）