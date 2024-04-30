觀察站／光電黑幕 為綠埋下未爆彈

台南在民進黨執政下成為光電首都，二○二二年地方大選前發生學甲八八槍擊案，加上爐碴、光電等弊案，讓政商利益糾葛浮上檯面，民進黨前中執委郭再欽為力挺賴系人馬選議長爆出賄選疑雲，即便一審無罪，檢調掀開光電染黑政治的黑幕，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」理念已難讓人信服，恐為二○二六年大選埋下未爆彈。

民進黨在此屆市議會選舉雖未過半，但掌握最多的廿八席。檢調蒐證顯示，前年選舉後邱莉莉等人就謀畫與時任副議長的國民黨李文俊搭配選正、副議長選舉，為了擊敗可能挖綠營牆角拚連任議長的無黨郭信良。

邱莉莉等人的律師主張全案缺乏賄選事證之外，針對邱莉莉、林志展、郭再欽等人討論議長選舉「策略」，明說這就是政治的「換票」，不觸及選罷法，卻赤裸裸證實民進黨為政治權利而拋棄一切理念。

總統大選過後，八八槍擊案一審宣判有罪，力暘光電弊案也偵結起訴，正副議長賄選案一審無罪，民進黨盼司法清理「戰場」的意圖明顯，只是民進黨在台南執政卅年已有錯綜複雜的政商關係，即便司法判決無罪，網友一片撻伐「有黨證就沒事、以後可以公然換票」，埋下了許多隱憂。

賴清德五月就職總統國宴選在台南舉辦，但這份光榮感已在黑金籠罩下難以耀眼，民進黨兩年前慘勝延續台南執政，但恐難以迴避台南發生的諸多弊端。