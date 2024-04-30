在台南喊水會結凍…郭再欽捲入3案 全身而退

台南學甲八十八槍槍擊案、市府前都發局長陳凌凱涉貪案及正副議長賄選案接連發生，地方政壇傳聞事發原因與龐大的光電利益有關；台南檢方分別起訴三案，但並未蒐證到能彼此串起的關鍵，「喊水會結凍」的民進黨前中執委郭再欽「全身而退」。

郭再欽原是收購蒜頭的生意人，外號「蒜頭欽」，因做人阿沙力的江湖味個性，在地方結交許多摯友，躋升民進黨中執委後，成了台南知名的政商界重要人物。

二○二二年十一月十日九合一大選前，槍手孔祥志持長槍到郭再欽位於學甲區的舊廠房及時任市議員謝財旺的學甲服務處連開八十八槍，地方傳言槍擊事件起因於光電利益擺不平，但被影射的郭再欽否認。

檢方起訴認定，上屆議長選舉時，謝財旺受郭再欽委託而票投邱莉莉，背棄與學甲慈濟宮董事長王文宗的承諾，王遂夥同洪政軍策畫，教唆孔祥志犯下槍擊案。但法院認為不能僅憑議長選後關係惡劣、政治立場對立就推論王文宗是隱身幕後的槍擊案主導者，依非法持有槍枝等對判洪、孔各判刑十、八年，王文宗犯使犯人隱避罪處刑六月。

前年十一月九合一選舉結束後，立刻進入議長爭奪戰，郭信良想尋求連任、邱莉莉要更上層樓，雖民進黨席次較多，但傳言系出民進黨的郭信良可能拉到民進黨議員的票，雙方爭奪激烈，檢方認定郭再欽涉嫌替邱莉莉操盤選舉並涉及賄選而起訴十人。

當時地方傳言，議長爭奪如此激烈除了有政治及派系因素，恐怕也與台六十一線以西小型光電廠案有關，不過檢方沒查出全案與光電的關聯，法院則審理認為不構成賄選，昨判決十名被告無罪。

上周，台南檢方偵辦光電弊案認定力暘集團為規避繁瑣審查程序、減省申請開發支出費用，涉與市府經發局前局長陳凱凌等人共謀「小二甲」禁令解套，圖利五天公司違法通過設置案場，起訴十五名官商。檢方調查發現，力暘集團總裁古盛煇為促使市府加速審查，透過時任市府顧問郭再欽居間安排拜訪市長黃偉哲，但黃、郭並未被查出不法，檢方雖表示郭是否涉案另案偵辦，但地方認為此部分恐怕也過關了。

目前郭再欽僅因明祥馨公司涉嫌收受爐碴後沒確實破碎就填埋，違法填埋爐碴六十七萬餘公噸，節省廢棄物清除處理費用逾十八億元，還從各鋼鐵廠收取清除處理費用三億六千萬多元，被依違反廢棄物清理法起訴，全案還在台南地院審理。