藍白質疑議長賄選案判決 諷台南成綠「勝」地

台南議長選舉賄選案獲判無罪，藍、白立委雖都表示尊重司法，但也都提出質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，郭再欽是以何種身分提出政治承諾？出身台南的國民黨不分區立委謝龍介則質疑司法查辦賄選因層級不同而標準不一；立委羅智強更直言法無罪判決理由荒謬武斷，無罪判決讓台南成了民進黨「勝」地。

黃國昌表示對判決結果感到遺憾且失望。他說，檢察官主張對李鎮國、高玫仙行求賄賂部分，法院認為「Ａ保證」僅是郭再欽政治上承諾，藉以取得李文俊及李鎮國信任，難認賄選或不正利益，但卻將發生在同一時點所謂的購屋折扣、四年後贊助競選經費、落選就支付四年議員薪資的檢方指控內容視為閒聊，認定與議長選舉無對價關係，有違常理判斷。

黃國昌質疑郭再欽是以何種身分提出政治承諾？李鎮國、高玫仙若不是貪圖郭再欽開出的保證、折扣、經費、薪資等條件，何以與郭再欽等人見面後就投票支持邱莉莉？他呼籲檢方提起上訴，藉由司法改正地方政治敗壞的賄選風氣。

謝龍介說，邱莉莉等人的律師團在審理過程主張是「換票」而不是買票，一審法院顯然埋單了；我國司法查辦基層賄選，辦老百姓收禮是一個標準，辦到議長層級、數百上千萬元案子又是另套標準，他始終願意相信司法的獨立就像「皇后的貞操」，但如此離譜判決實在很難不讓人聯想是「黨證辦對張，官司有人幫」。他還說，蔡英文總統八年前首次就職演說提到司法改革獲得掌聲，八年後一個釋憲強行廢死、一個換票不是買票，蔡英文追求的歷史定位難道是徹底摧毀台灣人民對司法僅存的尊敬？

羅智強表示尊重司法獨立判決的有效性，但無法尊重這份判決載明的無罪理由「楊志強長期堅定支持郭信良，所以郭再欽斷不致透過楊志強對其他國民黨議員行賄…」如此荒謬武斷，用關係熟不熟判斷有沒有賄選，就寫在無罪判決裡。

他說，拐騙市議員上車要求議長票不能投誰該當何罪？台南地院的判決告訴全國人民這是競選常規，難謂有何強人所難之處，那未來全國派系惡勢力是否可在路邊隨意攔選民到密閉空間要求選民不能投給誰？這根本是開民主倒車，破壞台灣民主政治，台南市被民進黨稱為民主聖地，台南地院無罪判決讓台南成了「民主進步黨的勝地」。

國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝表示，比起前議長李全教被控議長賄選案，這次的錄影錄音更多，還有恐嚇等暴力介入，無罪判決和社會期盼及認知差很多。