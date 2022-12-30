台灣「行人地獄」比戰爭還恐怖？ 他揭1真實數據：死傷太誇張

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容，每年的交通事故死亡數更是驚人。知名軍事專欄作家王臻明28日在臉書上發文，他認為就算戰爭來臨，軍民的死傷人數也沒有車禍這麼誇張。

王臻明日前在臉書上發文，提到2021年台灣的車禍死亡人數高達2990人，誇張數字令他忍不住諷刺寫道，「就覺得說不定中國武力犯台時的第一波火力打擊，軍民死傷人數還不會這麼誇張」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很有共鳴，「是說大家拿出騎車上路的精神，根本媲美敢死隊，怕爆」、「看台灣人開車和騎車的狠勁，根本不覺得打仗會輸」、「老實說我每天在新北騎車時，都覺得自己在前線衝鋒陷陣」、「其他先進國家少有台灣那麼龐大的機車潮，不是對機車有意見，而是機車就是肉包鐵」。

根據交通部道安數據，去(2021)年交通事故總件數高達358,221件，其中有47萬人受傷，以及超過2千人不幸死亡。然而，今年1月到10月期間，交通事故總件數已經達到304,026件，相較去年同期增加了15750件（5.5%），若以每十萬人口數30日的死亡人數去計算，更是其他國家的4到6倍之多。