快訊

超愛開會的共產黨三寶之一 「民主生活會」霧裡看出政治花

世紀球王比利：森巴足球與「美麗球賽」的奠基者

獨家發明「魚鱗變衣服」 紡織董座摔車全身癱瘓國賠結果出爐！

台灣「行人地獄」比戰爭還恐怖？ 他揭1真實數據：死傷太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒以「行人地獄」來形容台灣的交通狀況。 示意圖／聯合報系資料照片
外媒以「行人地獄」來形容台灣的交通狀況。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容，每年的交通事故死亡數更是驚人。知名軍事專欄作家王臻明28日在臉書上發文，他認為就算戰爭來臨，軍民的死傷人數也沒有車禍這麼誇張。

王臻明日前在臉書上發文，提到2021年台灣的車禍死亡人數高達2990人，誇張數字令他忍不住諷刺寫道，「就覺得說不定中國武力犯台時的第一波火力打擊，軍民死傷人數還不會這麼誇張」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很有共鳴，「是說大家拿出騎車上路的精神，根本媲美敢死隊，怕爆」、「看台灣人開車和騎車的狠勁，根本不覺得打仗會輸」、「老實說我每天在新北騎車時，都覺得自己在前線衝鋒陷陣」、「其他先進國家少有台灣那麼龐大的機車潮，不是對機車有意見，而是機車就是肉包鐵」。

根據交通部道安數據，去(2021)年交通事故總件數高達358,221件，其中有47萬人受傷，以及超過2千人不幸死亡。然而，今年1月到10月期間，交通事故總件數已經達到304,026件，相較去年同期增加了15750件（5.5%），若以每十萬人口數30日的死亡人數去計算，更是其他國家的4到6倍之多。

公車 車禍

延伸閱讀

台中一家三口斑馬線上被公車撞 立委：印證CNN報導「行人地獄」

好氣！CNN指「台灣地獄級交通」不利觀光 民眾怒了：超丟臉

台灣人行道跑酷挑戰！他22秒全程賣力狂跳 萬人笑著笑就哭了

台灣人開車不懂「拉鍊式匯入」？ 網掀論戰：三寶還是少數

相關新聞

台灣「行人地獄」比戰爭還恐怖？ 他揭1真實數據：死傷太誇張

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容，每年的交通事故死亡數更是驚人。知名軍事專欄作家王臻明28日在臉書上發文，他認為就算戰爭來臨，軍民的死傷人數也沒有車禍這麼誇張。

台中奪命路口 擬設行人專用時相

台中公車前晚在中國醫大附近撞死母嬰2人後，北區議員陳政顯、交通局長葉昭甫昨現場會勘，議員建議，周邊病人、家屬與醫護人員多...

台中一家三口斑馬線上被公車撞 立委：印證CNN報導「行人地獄」

27日晚上11點多，台中一對夫妻推嬰兒車走在斑馬線上，遭轉彎的公車撞上，30歲妻子和幼嬰死亡，32歲外籍丈夫倖存。民眾黨...

公車輾斃台中母子 交通局要求業者落實「路口停看行」

台中27日發生公車撞擊行人，造成2死1傷，交通局昨晚檢討會議，要求客運業者農曆年前，召回所有駕駛員安全訓練，落實「行經路...

妻兒遭台中公車撞死！家屬控警消到場延誤 警方回應了

伊拉克籍季性男子的台灣籍妻子、1歲兒子，在27日行經北區時，遭左轉公車撞死，季男家屬今天在臉書質疑，消防隊到場有延誤、警...

台中公車釀2死1傷慘劇 市議員會勘車禍現場提建議

台中市前晚發生一對異國夫妻一家3口經過學士路、英才路口人行道時被公車撞上，造成2死1傷的慘劇。市議員陳政顯下午邀市府交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。