藍委闖NCC擋鏡電視案 批主委陳耀祥護航應下台

鏡電視開台周年之際，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥原以「期限已到」為由，欲在昨天審查鏡電視董監變更與上架有線電視案，且傳出兩案都將過關，但國民黨立委們聞訊後，即衝到主委室前抗議堵人。爭議聲中，陳耀祥只得以視訊方式隔空開會，最後以鏡電視董事長鄭優因病未出席，決議續行審議、擇期再審。

鏡電視在ＮＣＣ設下史上最多項附加條款下，在去年元月成為近十年首家准設的新聞台。但之後風波不斷，除原董事長陳建平與創辦人裴偉爭奪經營權，後還衍生出政治力介入申設案、股東借名登記、違規賣股、財務危機等爭議。陳耀祥也被檢舉護航鏡電視取得執照，遭北檢列他字案瀆職罪被告。

時力：鏡電視爭議尚未釐清

ＮＣＣ昨排定審查鏡電視董監變更案，及三十二個有線電視系統申請鏡電視上架86頻道案。時代力量立委陳椒華一早就到ＮＣＣ門口開記者會，指鏡電視爭議尚未釐清，陳耀祥卻無視立法院先前共識「ＮＣＣ未完成調查，不對鏡電視案作出決定」，執意讓鏡過關。

國民黨團立委也發動甲級動員，衝到通傳會陳耀祥辦公室外靜坐堵人，痛批陳護航鏡電視應下台；直到下午一點多，被困住的陳耀祥，以視訊方式主持委員會，決議鏡電視案再行審議，藍委才肯離去。國民黨團總召曾銘宗說，將持續強力監督，並譴責行政院不要把手伸進ＮＣＣ。

NCC主秘黃文哲昨舉行記者會，以鏡電視董事長鄭優因病未出席為由，決議續行審議、擇期再審。記者曾原信／攝影

陳揆：介入干預是很壞示範

行政院長陳建仁表示，ＮＣＣ是獨立機關，國會議會應予尊重，不應藉個案審查介入任何干預，這是很壞的示範。行政院發言人羅秉成表示，國民黨部分立法委員竟企圖干預個案審查過程，強行擅闖ＮＣＣ阻撓審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的惡例，政院表示嚴正譴責，並呼籲政黨負責人應約束自身黨員，也應立即停止干擾獨立機關審查案件的行為。

ＮＣＣ也對國民黨立委闖入辦公大樓、占據會議場所，並圍堵主委辦公室等行為，表達嚴正抗議。ＮＣＣ主秘黃文哲說，鏡電視董監事變更案將在五月初到期，上架案則是七月到期，不過鄭優昨以健康因素未出席，但與會ＮＣＣ委員還是想了解鄭的經營態度，因此兩案擇期再審，與國民黨立委抗議無關。

至於立委陳椒華所稱，「ＮＣＣ未完成調查前不應對鏡電視案作出決定」，黃文哲說，調查結果已在四月送交立法院交通委員會，並由主委進行專題報告，ＮＣＣ也會接受立委意見再進行補正，持續調查。

立法院該次會議在國民黨團甲動下，火藥味十足，藍委連番砲轟該報告空洞敷衍，欲幫鏡電視「洗白」，簡直藐視國會，也要求鏡電視撤照、陳耀祥下台，最後在民進黨立委提出散會臨時動議下，會議僅一小時餘即草草結束。