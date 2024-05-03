布林肯：強烈鼓勵WHO邀請台灣出席WHA

美國國務卿布林肯昨聲明，強烈鼓勵世界衛生組織（ＷＨＯ）邀請台灣以觀察員身分出席今年世界衛生大會（ＷＨＡ）。我外交部表示，誠摯歡迎與感謝美方的聲明再度展現美國對台灣參與國際組織的強勁支持，我國政府將持續捍衛台灣人民參與國際權利，並在既有良好基礎上，與美國等所有理念相近國家緊密合作，持續回饋國際。

美卿指符合一中政策

ＷＨＡ五月廿七日至六月一日在瑞士日內瓦舉行。布林肯表示，台灣二○○九年至二○一六年以觀察員參與ＷＨＡ，接著便被排除在這些會議外迄今；美國強烈鼓勵ＷＨＯ恢復邀請台灣，使全球能再次自台灣的專業和經驗中受惠；美國支持台灣有意義參與國際論壇，這符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

布林肯表示，台灣屢次展現協助解決全球公衛危機及支持全球社群的意願和能力，美國讚揚ＷＨＯ一年來採取措施，讓台灣更有意義參與技術工作，促進溝通交流；台灣持續被排除在ＷＨＡ外，破壞全球公衛合作和安全。布林肯聲明未觸及聯合國大會二七五八號決議。

亞太助卿康達和亞太副助卿藍墨客近日分別在不同場合表示，中方錯誤使用聯合國大會二七五八號決議，將台灣排除在國際體系外。美方認為二七五八號決議未認可、不等同也不反映一中原則共識；二七五八號決議無涉他國對台關係的主權決定；二七五八號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位立場；二七五八號決議不排除台灣有意義參與聯合國體系和其他多邊論壇。

外交部感謝美方支持

外交部表示，康達近日於聯邦參、眾兩院聽證會上，明確表達支持台灣以觀察員參加ＷＨＡ、及參與「國際民航組織」（ＩＣＡＯ）及「國際刑警組織」（ＩＮＴＥＲＰＯＬ）等國際組織。對美方高層持續公開支持台灣國際參與，及肯定台灣是民主、良善的力量與夥伴，可為國際社會做出貢獻，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

【記者鄒尚謙／台北報導】我國雖未獲邀出席ＷＨＡ，但衛福部將由新任部長邱泰源組成官方行動團前往。台灣醫界聯盟基金會昨呼籲，針對ＷＨＡ通過「ＷＨＯ大流行協議」應採取積極作為；台大公衛學院教授陳秀熙說，台灣至少應以觀察員身分參加，未來才更能保障台灣盡速取得疫情資訊、防疫物資等。