美亞太助卿：改變台灣關係法不明智

美國國務院亞太助卿康達上月卅日在國會聽證會表示，美國的「一個中國」政策沒有、也毋須改變，台灣關係法適用當前挑戰，改變是不明智的，反而會破壞穩定。

美國國務卿布林肯上周訪問中國大陸，會晤國家主席習近平與外長王毅；康達（Daniel Kritenbrink）表示，布林肯明確指出，美國的一中政策沒有改變，美國的根本國家利益是維護台海和平穩定，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，「中方和其他任何人都不應在五月廿日就職典禮之前採取會破壞和平穩定的行動。」

聯邦參議院外交委員會亞太小組卅日邀康達作證，說明美國對台政策；議員們關切台海局勢、台灣的國際參與、中國大陸對台灣的外交孤立作為，與台灣安全等等，康達一日還要赴眾院外委會印太小組說明美台關係的發展。

康達表示，美國長期基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，在過去四十五年來，促進了區域的和平與穩定；一九七九年通過的台灣關係法讓美國政府得以遂行維持台海和平穩定的總體目標。

「台灣關係法一點都不過時。」康達說，改變一中政策架構，改變台灣關係法或任何其他一中政策的重要元素都不明智，這不會促進穩定，反而是破壞穩定。

康達也說，中方官員對美國抱怨美國國會通過支持台灣的援外追加預算，事實上這符合一中政策，中華人民共和國對台灣的威脅的確在增加，且中方從未放棄武統台灣的主張，軍援預算有助於美國履行在台灣關係法中協助台灣自我防禦的承諾，美國軍援是因為要維持台灣擁有足以應對當前威脅的自我防衛能力。

蔡政府任內有十國與中華民國斷交，轉向北京。康達表示，北京的目標在施壓、脅迫、恐嚇並孤立台灣，台灣的邦交國減少是事實，而美國也做了很多努力，包含美國在內的非邦交國與台灣的關係愈來愈密切。

【記者蔡晉宇／台北報導】總統當選人賴清德昨天在民進黨中常會表示，新政府國安外交團隊人事已公布，成員有專業又有經驗、有默契又能夠合作，而且能以國家為己任並延續蔡總統穩健、負責、可靠的國際路線，未來他將率領國安團隊與民主國家一起促進印太的和平發展。