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陸官媒喊話綠：勿做交流攔路虎

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國大陸28日宣布開放福建赴馬祖觀光。圖／聯合報系資料照
中國大陸28日宣布開放福建赴馬祖觀光。圖／聯合報系資料照

國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸後，大陸接連宣布利好旅遊和農漁產品的消息，不過我方以「不符合對等原則」給了陸方軟釘子，大陸官媒昨發文向民進黨喊話，呼籲盡快取消種種限制禁令，為兩岸觀光旅遊恢復常態創造條件，勿再做兩岸交流交往的「攔路虎」。

大陸中央廣播電視總台「看台海」微信公眾號發文指出，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；大陸熱忱歡迎台灣同胞多到大陸旅遊觀光。文章稱此舉讓艱難度日的台灣旅遊觀光業者為之一振，亟盼民進黨做出善意回應，盡快為兩岸旅遊交流開門撤障。

文章強調，去年五月，大陸方面恢復旅行社經營台灣居民赴大陸團隊旅遊業務，此次大陸文旅部再釋善意，福建省同日也發布推出「福馬同城通」卡、支持閩台航運船舶發展等一系列便利台胞赴閩交流的新舉措等，「誠意滿滿，情意濃濃」，都在用實際行動推動兩岸旅遊重回正軌。

文章向民進黨喊話，呼籲民進黨應順應民意、認清大勢，盡快取消種種不得人心的限制禁令，為兩岸觀光旅遊恢復常態創造條件，勿再做兩岸交流交往的「攔路虎」。

另針對大陸海警四月廿九日晚間發布「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的影片及訊息，大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文稱，至少有四艘中國海警船參與此次行動，還稱中國海警先後以普通話（國語）和閩南語對台灣海巡船隻喊話；又稱相關行動顯示福建海警船隻已承擔起金門海域的「常態化執法巡查」，金門附近海域的主動權已完全掌握在福建海警手中，台灣在金門海域畫設的「禁止、限制水域」已消失。

傅崐萁 民進黨 海巡 福建 金門 馬祖

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