學者：關鍵在美有何挺台作為

美國務院副助理國務卿藍墨客表示，聯大第二七五八號決議「未認可、不等於、也不反映對中國『一中原則』的共識」，呼籲國際社會抵制北京曲解，支持台灣參加國際組織，國際關係學者認為，相較美國在台協會主席羅森柏格今年初疑似重拋「台灣地位未定論」，此次美方說法有稍微調整，但關鍵仍在於美國會做哪些實際的挺台作為，而非只是刺激北京的談判籌碼。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生指出，美國有關反對北京曲解聯大第二七五八號決議的說法，不是現在才有，近年都有提及，並在美國國內推動相關法案，但目前並未在聯合國大會上做出實際措施，例如提案支持台灣加入國際組織等等。

嚴震生認為美國只是持續在美中競合關係中，不斷地藉機刺激北京，對台灣而言「只是一個安慰劑」，同時北京也常借題刺激華府，以獲取各自利益，這對美中台關係並無幫助，所以我方還是應該要聽其言，觀其行。

政治大學外交系教授黃奎博表示，相較今年初台諾斷交時，羅森柏格說聯大二七五八號決議沒有決定台灣地位，被認為重拋「台灣地位未定論」，此次藍墨客的談話內容有稍微「沒那麼挑釁、刺激」，這可能與近期中美互動包括拜習通話、美國務卿布林肯訪中等有關，雙方都不希望因為台灣問題讓衝突升高。

但黃奎博也說，相信這兩位美國資深官員的談話，都會讓北京感到不滿，美國也常會透過台灣問題刺激中國大陸，不過，其對台政策並沒有改變，例如藍墨客的談話也提到美國不支持台灣獨立等。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中也認為，此談話在協助台灣參與國際組織，乃至於今年的ＷＨＡ，幫助有限。

李大中表示，台灣在國際組織的參與與否還是非常看重外交上的硬實力，而中國在國際組織上的經營已經行之有年。台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬也明說，國際政治相當複雜，雖然美國的支持也很重要，但不能忽視中國大陸在國際組織中的實力正在擴張當中，台灣若想要擴大參與，唯有尋求更多國家的支持。