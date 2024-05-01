觀察站／「台灣地位未定」納美一中政策？

美國國務卿布林肯甫結束任內二度訪問中國大陸行程，國務院主管中國和台灣事務的副助理國務卿藍墨客就發言劍指北京，批評中方曲解聯大二七五八號決議，還呼籲國際社會共同抵制，並繼續向聯合國要求允許台灣參與國際組織。藍墨客接續在美國在台協會主席羅森柏格年初直言「二七五八號決議沒有決定台灣地位」說法之後，短時間內美國行政部門官員多次表態，似有意將「台灣地位未定論」納入並重塑華府的一個中國政策。

今年以來，美方官員已逐漸透過公開發言方式，詮釋聯合國大會二七五八號決議，為美國的一中政策「加料」。去年美國舊金山拜習會後，拜登和布林肯已數次重申「不支持台獨」，這可視為華府對北京在台灣議題上的「再保證」，但也不應忽視有其餘美國外交官員拋出了美方詮釋的「台灣地位未定論」，作為對北京新的牽制。

例如諾魯一月與我斷交時，羅森柏格就強調二七五八號決議沒有決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。

其實，美方這一立場在去年美國眾議院通過的「台灣國際團結法案」就曾出現，但由於美國國會系統向來挺台，並未引起廣泛關注。如今由美國行政官員兩度公開闡述，由此引發的影響力及對美中關係的衝擊自然要深遠得多。

對北京來說，聯大二七五八號決議為何重要？按照中共官方說法，該決議讓北京「恢復」在聯合國合法席位，並且「從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題」，換言之，這是中共在聯合國體系的法理基礎。

今年台灣大選後中共即動員友邦發布支持一中原則的聲明，隨後中共外長王毅與聯大主席會面時強調「反對任何不符合二七五八號決議的言論和行徑」，又在今年中共兩會上聲稱「遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的全家福照片」，這些表態都已顯露北京對美國加料及可能重塑的「一中政策」，絕對不可能袖手旁觀。

從台灣立場，當然歡迎美國挺台的言論主張，尤其是台灣在國際社會歷經中共數十年來的打壓和排擠，只不過，就像國際關係學者所言，美方隱含「台灣地位未定論」說法究竟是挺台，還是抗中的成分更多一些，華府除了給予台灣口惠，在台灣參與國際組織的實質協助上又做了多少，這才是台灣人民真正想要和需要知道的。