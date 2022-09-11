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中秋連假台鐵又出包！網炸鍋：什麼都要，結果什麼都做不好

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋連假台鐵又出包，造成列車嚴重誤點。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片
中秋連假台鐵又出包，造成列車嚴重誤點。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片

中秋連假台鐵又出包，因花壇站到員林站間的號誌故障，導致列車出現嚴重誤點，影響不少返鄉旅客和出遊民眾。然而，一名網友在網路上發文，認為台鐵什麼都要做，結果什麼都做不好，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「什麼都要，什麼都做不好的台鐵」為題發文，原PO在貼文開頭就質疑，「很好奇，在這個世界上，有像台灣台鐵一樣的？」原PO提到在高鐵通車後，台鐵依舊維持最快對號列車服務，同時還要開區間列車，以通勤通學為對象的客群。

原PO認為對號列車很長，區間列車也很長，加上不少地區鐵路立體化，增設通勤車站，「沒有四線化，導致班次也多不起來」。原PO表示像日本和韓國的通勤與長程城際路線，重複區間有複線以上的鐵路，台灣最多就只有八堵站，台北段全部割讓給高鐵。

原PO提到在各種因素交叉影響下，很容易牽一髮而動全身，「明明在一個地方發生事故，結果會影響遠在幾百公里外的地方，像是這幾天的彰化號誌異常事件」。在貼文的最後，原PO質疑「還有這樣的一個國家嗎？什麼都要做，結果什麼都做不好的鐵路，可能是政府機關？還是公司？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「整天要求一堆，結果做什麼都出包」、「知道開門就賠錢，不停駛還要一直開，用力賠錢」、「北部區間無解被高鐵佔用也就算了，中南部捷運化後也這樣，根本整個就是惡性循環」、「一下子要這個，一下子又要這樣，魚與熊掌不可兼得」、「失去合理盈利機制，只靠補助才能建設，能不爛才怪」。

另外，也有不少網友提到，「國有民營似乎更容易安插自己人了」、「民營化再等個100年啦」、「公司化之後，各方政治人物要介入不會比較少，有些以為可以更超然獨立，其實是有些不切實際」、「公司化之後票價也不會動」、「反正公司化快要見真章了，到時候變成什麼樣子就知道了」。

台鐵

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