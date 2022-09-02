「軒嵐諾」颱風打亂民眾住宿 民宿老闆頻接退費電話超無奈

「軒嵐諾」已從強颱轉為中颱，雖然強度稍減弱，但仍然不能掉以輕心，也因為颱風不斷逼近，再加上適逢周休二日，許多原本打算出遊的民眾十分擔心，紛紛致電民宿詢問退訂事宜。一名民宿業者就表示這幾天不斷地接到來電，甚至還有人說到時候再來問天氣狀況，讓他無奈地說「民宿飯店乾脆倒一倒」。

這名民宿業者在臉書「靠北住宿2.0」寫道他觀察颱風路徑圖，認為侵台機率不大，但受到外圍環流影響，還是可能會降雨。不過一些民眾就很擔心颱風會打亂出遊計畫，紛紛打電話詢問取消訂房事宜，原PO也一一回答「達停班課標準就退費」。

儘管如此，還是有人下不了決定，向原PO詢問「到時候可以再問看看天氣狀況嗎？」讓他聽了相當傻眼，在心裡忍不住抱怨「入住前一天，我是知道隔天天氣狀況？入住當天，是在問個ㄆㄧˋ？沒有宣布停班課就是扣訂金。每個人都想要晴天來住，雨天免費取消，民宿飯店全部倒一倒比較快」。

貼文讓不少網友也看不下去，「超級有同感…每每報颱風或梅雨來臨，都說因為下雨要取消」、「旅遊業要先學會占星天象，不這樣就沒辦法回答客人的問題」、「對啊，到底在幹嘛？只是下雨就取消訂房，不知道造成別人的麻煩嗎？」、「又想用補助，又不想擔風險」。