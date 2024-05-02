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00878超乎預期配發0.51元！ 存股達人估算：月領一萬免60張成本約130多萬

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。中央社
台股。中央社

00878國泰永續高股息，平均月領1萬需要幾張？

00878國泰永續高股息，第二季配息0.51元；超乎想像，連00878也打算挑戰年化配息率10%了嗎？

2024年04月30日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第二季配息，預計配發現金股利0.51元，利用公告當天的收盤價格22.26元計算，單季配息率2.29%，年化配息率9.16%。

完全超乎預期配發0.51元，原本知美以為這次00878頂多增加一些些配息，畢竟00878主打的就是穩定配息、穩定填息，沒想到這次直接配發0.51元，年化配息率更是突破9%，讓知美都不好意思開始期待，有沒有可能看到年化配息率超過10%！

目前00878全台受益人數已經超過124萬人，這次國泰投信不落後其他高股息ETF，強硬宣示自己的國民ETF地位，不曉得各位持有00878的大大感覺如何呢？

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.51元

最後買進日：2024年05月16日

除息日：2024年05月17日

配息日：2024年06月13日

想要平均月領1萬元現金股利（利用第二季配息金額0.51元預估）：

想要月配1萬，年配12萬，需要持有58.824張，總成本130萬9423元

以上計算採用00878第二季配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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