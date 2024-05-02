00878、00940、00939…將換成分股卡位「這些個股」吃豆腐！ 專家：這兩檔ETF重複性最低

在經歷了4月的高股息之亂後，如今各大高息ETF將正式邁入5月換股時間，市場也漸漸將焦點放在這些重量級高股息ETF究竟要把誰換掉，把誰換進來的話題上，而對投資人來說，有沒有什麼該注意的事情？現階段想投資該高股息ETF可以投資誰？今天一次看懂換股潮下的高股息該如何選擇吧！

高股息ETF換股公告時間

由上表可以看到，鄰近5月與6月，各大高股息ETF將迎來2024年的第一波換股朝，許多耳熟能詳的老面孔與新生力軍ETF都將根據自身選股邏輯換股，尤其是五月就有四檔重量級高股息ETF將進行換股，分別是：00878、00939、00940、00919。

而觀察上述幾檔ETF的規模確實都不小，總計起來近八千五百億的規模，雖然不會檔檔都換股，但要是真的被選中剃除，或是被選中加入，對於成分股來說都會是不小的影響。

換股吃豆腐 搶攻股息累積

尤其若先觀察高股息風向球的 00934 新成分股(已經公布換股名單)，可以發現該ETF調降了半導體權重外，同時也減少了航運等景氣循環股，並增加傳產、金融、食品、營建等類股權重，其中營建類股具備高殖利率，顯然是在搶攻4月財報開出後的豐厚股息行情。

而若根據統一投顧表示，將在5、6月進行換股的大型高息ETF如國泰永續高股息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能等，若依據個別選股邏輯預測換股，其中有機會納入二檔或以上的成分股，則交集在長榮航、亞泥、至上、精成科、玉山金上，這裡可以給投資人兩點啟示。

吃高股息豆腐的觀察名單

儘管各大高息ETF的選股邏輯不完全相同，但在選股重疊度上都很雷同，這也提供投資人觀察即將被納入的高股息名單殖利率落在哪個區間，進而回推低於此區間的成分股，看看是否有機會在未來被剃除掉，以下提供相關高息ETF重複度高的成分股的殖利率供投資人參考。

觀察現在成分股可能被換掉的是誰（風向球平均殖利率為4.74%）

00878、00944 成分股重疊度低

最後，我們來看看投資人最關心的問題，「換股期高股息ETF該怎麼選？」相信投資人近期已經有體驗到高股息ETF之亂的威力，許多高股息ETF在持股上相當重複，導致大漲的時候一起漲，大跌的時候一隻都躲不開，為此市場上開始關注有沒有能夠避免這樣多殺多人踩人的高股息存在，這裡筆者提供兩檔ETF給投資人參考，分別是00878與00944。

資料來源：野村投信

由於00944考量到現在高股息ETF的現象，在追蹤指數上做到低重複強勢高息股的效果，讓重複率小於50%，避免人擠人多殺多的現象。

而擁有百萬受益人的 00878，選股邏輯因為加入ESG概念，相較其他高股息ETF皆選大市值與 EPS 獲利情況不同，也是選股相對均衡的高股息ETF，可攻可守、避免過度投機。

最後，總結來說投資人應該參考ETF的規模、成分股殖利率、以及個股的區間漲幅去做思考，若5月換股時間到來，自己可以做出什麼應對，如果說第一季的高股息之亂已經給投資人演示了兩次破發，這一次到來換股浪潮，投資人就更該做好打。

原文出處：股股知識庫_ETF換股潮：這幾檔黑馬出列！

延伸閱讀：

季配息ETF有哪些？台股、美股高股息季配ETF推薦

日幣創新低！出國旅遊撿便宜：海外消費信用卡回饋高達10%

高股息ETF換股潮？00940、00939...五檔ETF「個股」重複度小心了！