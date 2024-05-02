靠00878、00713、00919、0056、00929第二季領息12萬多！ 存股哥：職業是股東上班去打工

如果你想試圖說服其他人存股，那講一堆大道理恐怕不是太好的辦法，畢竟沒人喜歡聽別人說教，最好的方式就是活出存股人該有的樣子，自然而然其他人就會有興趣，你是怎麼辦到？

槓桿哥前幾天去申請降職減薪，雖然工作時間一樣一天8-10小時，但心境上其實已經開始半退休了，因為正職工作對我來說已經不再是必要選項，就算沒有正職工作，我還有最強大的後盾，就是我的股息。

00878昨（30日）天公告本季配息達0.51，我持有100.4張本季領$51153，重新試算一下如果加上其他高股息ETF，那本季股息我可以領超過12萬，平均單月股息已經比我降職前的$39000還高了。

至於前陣子很常有人說高股息ETF配息要配不出來等等的言論，我覺得也不用去爭辯，因為就算辯贏了你也不會因此多賺1塊錢，配不配得出來就讓時間來證明一切。

最後想說，我也不是鼓勵大家跟我一樣36歲就開始淡出職場、規劃退休生活啦，這只是我的個人選擇跟生活方式，個人物慾沒有很高，平時除了買股票、買黃金也沒有什麼太大的消費，一個月4-5萬股息很夠了。

當然，職場生活可以放慢步調，投資之路我是不會停下腳步的，隨著時間的過去，我的股息跟總資產只會變得越來越多。

更新一下第二季月配現金流的股息金額，00929就以0.2元計吧，就算六月配不到0.2，影響應該也不大了。

00878：$51153 00713：$9152 00919：$25740 0056：$25919 00929：$2600 $5000 $5000 $124,564

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