快訊

JK羅琳嗆「絕不原諒」已斷聯 哈利波特回：我不用她認同

震央在中央山脈的地震出現了 名醫2理由籲「10月前不要爬高山」

他想換2K畫質電腦螢幕 網列優缺點阻止購買：直上4K螢幕才對

靠00878、00713、00919、0056、00929第二季領息12萬多！ 存股哥：職業是股東上班去打工

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股。中央社
台股。中央社

如果你想試圖說服其他人存股，那講一堆大道理恐怕不是太好的辦法，畢竟沒人喜歡聽別人說教，最好的方式就是活出存股人該有的樣子，自然而然其他人就會有興趣，你是怎麼辦到？

槓桿哥前幾天去申請降職減薪，雖然工作時間一樣一天8-10小時，但心境上其實已經開始半退休了，因為正職工作對我來說已經不再是必要選項，就算沒有正職工作，我還有最強大的後盾，就是我的股息。

00878昨（30日）天公告本季配息達0.51，我持有100.4張本季領$51153，重新試算一下如果加上其他高股息ETF，那本季股息我可以領超過12萬，平均單月股息已經比我降職前的$39000還高了。

至於前陣子很常有人說高股息ETF配息要配不出來等等的言論，我覺得也不用去爭辯，因為就算辯贏了你也不會因此多賺1塊錢，配不配得出來就讓時間來證明一切。

最後想說，我也不是鼓勵大家跟我一樣36歲就開始淡出職場、規劃退休生活啦，這只是我的個人選擇跟生活方式，個人物慾沒有很高，平時除了買股票、買黃金也沒有什麼太大的消費，一個月4-5萬股息很夠了。

當然，職場生活可以放慢步調，投資之路我是不會停下腳步的，隨著時間的過去，我的股息跟總資產只會變得越來越多。

更新一下第二季月配現金流的股息金額，00929就以0.2元計吧，就算六月配不到0.2，影響應該也不大了。

00878：$51153

00713：$9152

00919：$25740

0056：$25919

00929：$2600 $5000 $5000

$124,564

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

狂…00878配息0.51元！ 存股達人：我選擇無腦定期定額買進避擇時風險

28歲當上主管薪水多3成…卻一點都不快樂！ 過來人曝「副作用」：努力能被公司一筆勾銷

00878配息創新高！網嗨翻：快逼00919、00929繼續配高高

00878配0.51元…衝麥當勞直接「薯條加大」！ 小師傅：存股紀律跌1%就買進

相關新聞

00878、00940、00939…將換成分股卡位「這些個股」吃豆腐！ 專家：這兩檔ETF重複性最低

擁有百萬受益人的 00878，選股邏輯因為加入ESG概念，相較其他高股息ETF皆選大市值與 EPS 獲利情況不同，也是選股相對均衡的高股息ETF，可攻可守、避免過度投機。

靠00878、00713、00919、0056、00929第二季領息12萬多！ 存股哥：職業是股東上班去打工

00878於30日天公告本季配息達0.51，我持有100.4張本季領$51153，重新試算一下如果加上其他高股息ETF，那本季股息我可以領超過12萬...

00919規模破2千億⋯有望超車00878？網讚：配息0.66元起跳

群益投信官網顯示00919的規模達已突破2000億。PTT網友討論，配息至少0.66元起跳，今年規模可望超車00878。其他人認為，「00919上市的時間點很好，累積很多資本利得」，另外前陣子引爆搶購潮的00940也替00919起到「抬轎」作用。

00878配息創新高！網嗨翻：快逼00919、00929繼續配高高

國泰永續高股息（00878）宣布這一次季配大幅調高到0.51元，季增27.5%，創下成立以來新高。以目前發行單位數1181萬張來估算，00878這次將在6/13發出60.2億的股息。PTT網友開心直呼「謝謝00878出招，應該能逼00919、00929繼續配高高」。

五檔ETF 績效兩位數

美、台股今年不斷刷出新高，4月後則雙雙陷入震盪整理格局，檢視在台掛牌的ETF今年1月至4月的含息報酬，仍有五檔繳出逾兩成...

00945B掛牌 市場關注

台股2萬點關卡附近整理，美股重量級指標股也出現重挫，台美兩地近期震盪劇烈，主要受市場轉趨保守修正評價拖累，細究整體基本面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。