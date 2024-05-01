原物料ETF領風騷 期街口道瓊銅 後勁足

國際銅價漲勢仍蠢蠢欲動，期街口道瓊銅ETF（00763）4月30日以28.73元收盤，上漲0.47元、漲幅1.66%；單周上漲0.54元，漲幅1.91%，已連五周走揚。期街口道瓊銅ETF在4月大漲4.08元、漲幅16.5%，價格刷新22個月新高。法人表示，原物料相關ETF可留意布局時機。

根據路透社的報導，由於看好銅價的未來表現及市場龐大需求，礦業巨擘必和必拓集團提出一項打造全球最大銅礦商的計畫，該公司預計出價高達388億美元收購英美資源集團。這筆交易將創造一個占全球銅產量約10%的集團，也可能引發該產業進一步整合。

此外，法國恩吉（Engie）能源公司宣布，計劃在2030年之前在比利時投資高達40億歐元，其中優先考慮的投資項目是透過風力的再生能源發電。該公司表示，目標是安裝2吉瓦的風電容量，並在陸上和海上之間平均分配。

街口投信表示，全球知名的能源交易商維多集團（Vitol Group）、貢沃爾集團（Gunvor Group）和摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）等交易商都在組建自己的金屬投資團隊，因為這些能源交易商都看好關鍵金屬市場未來的趨勢，並希望利用創紀錄的能源交易利潤所產生的資本來進行轉投資，以擴大市場影響力與利潤；由此來看，龐大的資金正在快速地流入關鍵金屬市場。

街口投信表示，原物料商品大部分時候跟股票市場走勢並沒有直接相關性，研究資料顯示，銅價與台股的相關性僅有0.14；這表示銅價與台股指數的漲跌是屬於非常低度相關。

投資人如果在投資組合當中，適度配置一些跟股市相關性較低的原物料ETF，或是將獲利的一部分轉進原物料ETF，然後在股市風險來臨時，就可以有效地降低整體資產報酬率的波動跟損失。