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00878配息創新高！網嗨翻：快逼00919、00929繼續配高高

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00878。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)
網友討論00878。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)

國泰永續高股息（00878）宣布這一次季配大幅調高到0.51元，季增27.5%，創下成立以來新高。以目前發行單位數1181萬張來估算，00878這次將在6/13發出60.2億的股息。PTT網友開心直呼「謝謝00878出招，應該能逼00919、00929繼續配高高」。

00878今年第2季配息金額出爐，00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高，以30日收盤價22.26元換算，單季配息殖利率為2.29%，年化配息殖利率上看9.16%。

一名網友在PTT轉貼00878配息公告。其他人紛紛留言「這支太強了吧」、「這支真的猛，玩3年成本16，超穩」、「現在沒10%的我可不要」、「繼續存，好耶」、「都跟進配息欸，現在配不到7趴以上的好像沒人要，曾經的AI飆股」、「各家投信真的拚了」、「除息前要加碼30張，財富自由靠累積」。

也有人留言「成本不到15塊了，只怪自己當初買太少」、「一天到晚酸左手換右手，韭菜我這幾年成本17元50多張，放著躺賺真舒服」、「扯欸越發越多了」、「我要繳補充保費了，這次也配太高」、「之前有資本利得的配起來一個比一個兇猛，反觀後面的感覺會很慘」。

還有人留言「下個月看915、919要不要配更大的」、「感受到壓力了，但高股息家族還是只愛915而已，抗跌又會漲」、「878 應該是被919激到」、「919、929大概也都會維持0.66、0.2吧」、「期待下一次713了」。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT 季配息 高股息

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