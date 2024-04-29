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00919規模破2000億…今年成長破千億！ 首季配息0.66元填息僅花兩日

聯合新聞網／ 阿布達
台股。中央社
台股。中央社

20240429編按：群益投信官網顯示00919的規模達202,002,516,890，已突破2000億。

00919群益台灣精選高息

屬於季配息型態，配息的月份是3、6、9、12月，從2022年10月成立以來，至今配息四次，這四次分別配出0.54元、0.54元、0.55元及最近一次於2024年3月份的0.66元，重點是這四次的配息都有填息。

2024三月一張配息：660元，花費2日完成填息 年化殖利率約10%，成立以來至2024/2/29（含息）報酬率72.91%；市值1969億；成分30檔。

主要成分

長榮 11.6%

瑞昱 9.84%

聯電 8.18%

聯詠 7.42%

聯發科 5.09%

中美晶 4.52%

鈊象 4.51%

力成 4.5%

漢唐 3.72%

健鼎 3.67%

資訊來源：群益投信2024/4/18

存高股息ETF必須知道的事 ，高配息帶來的是長期持有的安全感；但，股息是中性的怎麼配、配多少與報酬率高低並非完全正相關 真正該關注的是總報酬

總報酬率=股利+資本利得

高股息若放到忘記報酬率差距會很大，因為被你遺忘的股息會擺在銀行偷懶領活存。

所以，投資高股息要把自己變成慣老闆盯緊股息好好讓他們再投入持續為你工作，配息再投入是長期提升總報酬率的關鍵！

◎本文內容已獲 阿布達 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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