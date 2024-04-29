00939、00940是否還該持有…會下市嗎？ 他：破發非個人判斷續抱與否的重點

大家好我是小弱肌，最近看到了許多人對00939及00940破發都感到憂心忡忡，因此開始討論要不要賣股甚至開始懷疑有可能會下市，這篇小弱肌就來和大家討論破發有這麼嚴重嗎？

什麼是破發？

簡單說法就是跌破發行價，以00940為例，發行價格10元第一天上市即跌破發行價格最後收在9.76元，00940在上市前幾天其淨值就已跌破發行價，所以開盤即破發並不算太意外。

ETF中所擁有股票的真實價格，由於有時候股票的淨值和市價可能會有差異，這時候有兩種情形分別是折價及溢價！

這些ETF都有破發過！

台股規模分別暫居前三名的ETF 0050、0056、00878都曾經有過破發的紀錄，甚至0056在上市隔年就遇到金融海嘯除了股價腰斬外還遇到發不出股息的慘況！

00939、00940會下市嗎？

破發後開始有朋友私訊我這樣的疑問，小弱肌必須要說破發並不會是下市的依據，00939及00940分別暫居台股ETF的第五和第八名，這樣的規模要下市是非常非常有難度的，真的不用過度恐慌。

00940該繼續抱嗎？

主要是看你當初買入這檔ETF的想法是什麼，還有選股邏輯是否有符合你的需求，是不是一開始買股時就抱有錯誤的期待，對小弱肌來說股價是否破發不會是我判斷要不要續抱的重點，如果你是長線看好這檔ETF的朋友下跌反而是你加碼的時機。

投資市場有漲有跌才是正常的情況，如果有人告訴你有股票一定保證獲利那絕對是騙人的，台股現在處於歷史高點我們應該要小心謹慎不過也不需過度的恐慌，照著自己的計劃布局就好，正所謂大跌就是財富重新分配的時候，只要有計畫地做好你的資產配置面臨下跌也不用擔心喔！

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