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00919、00940今年規模都增加千億 法人：可逢低加碼

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
規模增加千億以上的ETF上市以來報酬率。資料來源：CMONEY
規模增加千億以上的ETF上市以來報酬率。資料來源：CMONEY

今年以來台股 ETF 共有兩檔規模增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息 ETF（00919）和元大台灣價值高息（00940）。其中00940為今年新上市 ETF，光成立規模就高達1,751億，另一檔00919今年來規模增加1,029億，整體規模來到1,981.7億，逼近兩千億大關，有機會成為第4檔兩千億台股 ETF，也彰顯出投資人喜好穩定配高息的台股 ETF。

依00919追蹤指數的選股邏輯，00919在每年5月底會依已公告的殖利率做排序，選出前30名為成分股，12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度 EPS 成長率高的股票，以預先挑選出未來能配出高息的黑馬。

00919採季配息，成立以來共配息4次，且皆完成填息，最近一次配息上調配息金額來到0.66元，並有收益平準金的機制。

00940主打國內首檔選股邏輯採「巴菲特價值投資」，依自由現金流量進行選股，因自由現金流強勁的企業代表經營穩定，並且有足夠的現金可以用來發放股利，或是資本支出擴展營運規模。

00919基金經理人謝明志表示，台股高息 ETF 的成份股要同時兼具營運成長和高配息，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族可藉此增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00940元大臺灣價值高息 ETF 台股

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