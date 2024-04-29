00934回檔至18元左右…怕大盤下跌要「先賣再買回」？ 專家：不需要換股

網友詢問，去年認購的00934本來一度接近20塊，最近回到18塊左右，感覺目前股市不太穩，後面可能還會跌，是不是先賣一趟之後再買回？或是轉去其它新發行的ETF？

答:

每一檔高息ETF設計的初衷都是為了讓投資人不盯盤長期投資，也都有汰弱留強的機制，實在沒必要為了是不是高點，或會不會做頭下跌瞎操心。

尤其股市漲跌本來就不容易預測，你以為的高點，往往只是「山腰」；你看成「M」，搞不好它走的是「W」。所以我建議，投資這類商品如果不缺資金，沒必要「猜頭」，反而將來有低檔持續加碼會更好！

至於要不要換股？

先說結論，我認為已經在車上的其實不需要換股。主要基於以下2個理由：

1.00934最特別的設計，是每年有2次調整成分股的機制，而2次換股風格不太一樣，一次以成長為主，一次以高股息為主。最近剛好歷經調整，轉為以高股息風格為主的投資組合，裡面還包括近期漲很兇的營建股° 雖然目前成分股當中電子族群仍佔過半比重，不過傳產&金融股佔比也超過25%，這麼一來如果不幸遇到空頭，按理會是相對抗跌的。 2.由於各上市櫃公司近期都已經陸續公布今年度的股息配發數字，接下來重頭戲正是各大高股息ETF調整成分股的時間，00934算是基於最新配息數字調整換股的首檔ETF，目前成分股內也包含不少新科殖利率概念股，例如營建 、鋼鐵等 眾所周知，凡是高股息ETF通常編製規則不會差太多，主要核心還是圍繞在高殖利率的股票，所以這檔ETF接下來預料也能夠得益於其它高股息ETF調整成分股的買盤推升。

總之，以「長線持有」為前提下投資ETF，任何心法最終都可以濃縮成一句「buy & hold」，當然不包含反向&槓桿型在內。

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