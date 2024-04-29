買入、賣出、獲利各有時機…如何判斷？ 專家：腦子不好覺得複雜買ETF較簡單

買入時機賣出時機獲利時機 現在是哪個時機？

前幾天看到杜金龍老師在他的FB分享他買了三本書，其中一本「買入時機賣出時機獲利時機」雪倫心裡想著：這本書名很有趣！有機會來看看。

所謂「秘密的力量」很幸運地，隔沒幾天就收到 方舟文化 贈書，真的好感謝！

這本書蠻精采的，作者是位有20多年投資實務的韓國人，曾待過證券公司，縰使有二次歸零經驗但敵不過對投資的熱情，重新學習、思考投資，將所學的方法從宏觀經濟、找到成長產業、交易時機等精華寫在書裡。

雪倫摘錄幾個重點跟雪友分享：

投資人應該要先建立屬於自己的「投資原則」例如：股價高點進行風險管理、一檔股票持股不超過30%、股票分多次買進，賣出至少分二、三次。

你的投資原則是什麼？這點很重要！以雪倫來說，我的原則是：不借款投資、不做槓桿商品。

景氣衰退期會導致高失業率，這是最適合投資的時間點，在景氣衰退出現前，低報酬率的曲線逆轉現象，就是「天啟」

除了新冠疫情造成的經濟衰退， #所有經濟衰退都是因為FED升息引起

獲利金額比報酬率重要，買在自己放心的位置，擁有足夠進場機會，有明確的理由買股票。要平心靜氣的投資，把重點放在獲利多少錢而不是多少報酬率。 巿場走揚的時候，總會出現領導股，領導股的行情會強勢噴發，集中在非常短的時間，優點是在短時間內快速獲利。強勢股初期較難判斷，新手常在上漲初期有微獲利就賣出，接著在行情高點附近追高，最後受到虧損。

把握牛巿的領導股，可以為我們帶來遠高於指數的獲利。巿場盤整時，領導股也會盤整，但盤整後領導股可以在非常短時間就復位，可以說是 #痛苦少收益高 投資標的。

巿場表現良好，為什麼我買的股票還是不會漲？

指數是股價的均價，指數漲不代表全部的股票都會漲，最好找到漲幅較多的股票，像是領導股、領導產業。我們要掌握是什麼讓世界運轉，資金會大量往哪裡投資，創造無數機會。

交易分兩類：

「快攻」是在股價上漲時，跟著進場吃一波，大致上都是股價創新高的股票，這對短期交易有利，結果來看，它的目的不是報酬率，而是獲利金額，在牛巿是很有用的交易方式。 「加倉」適合長期投資的人，好處是可以買進便宜股票，如果選錯股就要花長時間等待，如果股價持續下跌，會受到鉅額虧損。

對於真正想投資的股票以加倉分批進場的原因在於，我們很難跟上巿場趨勢，降低失誤的方法之一就是少量多次 #持續買進 。分批買進是解決機率、提高投資配置金額的方法。

找領導股的方法：先觀察財報，找出成長產業，再思考調查，那家公司成長最多，再結合區間交易，利用MVP交易法完成。

是不是光看到這幾行字就頭暈目眩「投資可以很簡單」找到符合投資策略的ETF就好啦！

雪倫以00944為例，它「追強勢股」的策略跟作者提到找到領導產業、領導股的觀念很像。

最大差別在於作者要我們做從➡︎產業趨勢➡︎個股➡︎交易 找領導股。

每年或每季觀察數字。

作者覺得這方法跟泡泡麵一樣簡單，但雪倫腦子沒有那麼靈活，反應沒有那麼快，還是覺得投資ETF比較簡單。

我們知道AI是趨勢具成長性，但真的要入手個股總會有很多遲疑的聲音出現，像是現在買會不會追高套牢？單壓AI會不會風險太高等。

如果雪倫有講中你「既保守又想獲利」的矛盾心情，那或許可以看看00944的投資策略有沒有符合你的需求：

單壓單一個股會不會風險太高

00944投資全產業，前十大成分股每檔占比大約2-3%：群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔、新普，不會有單一持股過高的狀況。

現在修正可以進場嗎?

從長期投資的角度來看，修正反而是進場的機會，另外可以回去看00944的投資策略，用「50%股利指標」選出有配息的公司，搭配「50%動能指標」 找出成分股中過去52週創新高的公司，未來再創高的機率高

提醒不是只看股價創新高就買，要看二個指標綜合數字，一般投資人千萬不要只看創新高就追買，很危險！

對我們一般投資人來說，選對標的、持續買進，是獲利最簡單的方法。

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