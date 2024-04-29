晚10年買雙B先開國產車…價差投資00929跟金融股會如何？ 存股達人：差別月領3至6萬元！

晚10年再帥，可以讓你帥更久...

開雙B很帥，但很花錢

最近與喜歡雙B的好友聊車與投資，印象中他都是雙B代步，資產實力不弱，每月應該可以買不少張股票。

出乎意料，他竟然每月無法有多餘的錢買一到兩張股票，因為他雖然月入約10萬，扣除房貸、家庭生活費，還有平均每月2萬的養車費用，幾乎打平，他就很羨慕我可以靠股票、ETF每月可以領到與他薪水差不多，他問我為何能辦到，我只說因為我過去20年沒有開雙B，節省下來的錢拿去投資，讓我現在可以有這麼多股票，他認為不可能差這麼多，我說聽我說明後，你就會了解，不要說20年不開雙B，甚至只要10年不開雙B，只開國產車，10年後每月可以多領3-6萬元。

雙B新車稍微好一點的都要接近300萬，每年養車費用（含保險、保養加維修約22-30萬），國產車約70-100萬間，國產車養車費用也較便宜，一年約12-15萬間。

同樣開10年，若要帥一點開雙B，10年內就要多花車價200萬，每月養車費用差1萬，10年養車費用至少多付出120萬。為了讓自己更有面子，10年內會比開國產車多花約320萬元。

若是晚10年再帥，先開國產車，差價拿去投資，10年後你可以帥更久

假設選擇投入高股息ETF（投資報酬年化8%）

假設原本可以開B新車，先買國產車來開，將剩下的200萬拿去投資，每月再將養車1萬元差價加碼買進，若是投入年化8%的商品，將領到配息再投入，10年後可以變成6,258,741元，假設是以均價20元買進高息ETF00929，等於是有312張，以目前1張月配200元計算，可以月領62,400元。

（註：目前00929是我持有最多張的股票，目前約268張，主要是因為929的配息穩定，每次配息後都填息，且配息金額也在成長。929規模已經到1800億元，受益人數70萬人，只要配息保有8%以上，我都會繼續持有）。

假設選擇投入銀行股（年化報酬6%）

相同的錢投入年化6%的銀行股（例如目前我持有最多的台新金，過去幾年還原後殖利率都超過6%），10年後就變成5,267,587元，等於是299張台新金，若是平均一年以0.9元計算，一年約領269,100元，每月約領22,425元，將配股還原後，一年約領358,000元，一個月約29,900元。

好友聽完我說明，他才恍然大悟，過去20年，他每10年換一台200-300萬的雙B，光是其中10年換開國產車，就可讓他月領3-6萬元，若是過去20年都開國產車，現在光靠每月配息6-12萬，這些錢足夠讓他剩餘的人生開雙B，帥滿後面的人生。還好他還年輕，最近看他換車不開雙B了，很開心他也願意暫時不要那麼帥，10年後他一定會感謝自己做出這樣的決定。

這就是「遞延享受」的功效，靠複利魔力讓資產放大，人生是要先甘後苦，還是先苦後甘，沒有一定對錯，只是價值取捨。

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