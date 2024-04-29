將帶著500張00878參加除息…加上00929每月加薪9萬！ 小師傅：吃滷肉飯都可以加滷蛋了

五月份我將帶著我的500張00878去除息。每張保守以配息$400去計算，500張一季20萬，四季總計80萬，每月加薪66,000。加上我的929月月24,000，總共每月加薪90,000，真是太好了。現在我吃滷肉飯，每次都可以加一顆滷蛋了。

去年一月左右，我的00878只有六十幾張，其他都在美股和0050上。當時因為疫情卡了應該最少有2年左右，沒有現金流，真的非常難熬。而且0050今年才解套，真的很慘。深深體會到市值型的ETF不適合我。

理論上，市值型總報酬率一定勝高股息。但是也是用10年20年去算，中間不賣要持續堅持住而且要在股市最好的時候喔，但年輕人有幾個人能10年20年不賣嗎？其實持續堅持可以一直投資才是重點，中間放棄了那再高的報酬率也都不成立了。

但是高股息有穩定現金流，會讓人有非常大安全感，在股票震盪的路上有穩定的股息來激勵自己，你會很容易持續在場上堅持下去，這個才是重點啊，不是總報酬率啊！而是誰能看到最後才是最後的贏家，所以投資還是找到最適合自己的方法才是。

網路上大家都會說退休的人才買高股息因為需要現金流而年輕人不需要，剛出社會的就去買市值型的ETF就對了，這些說的人有幾個人是真的市值型ETF擺超過10年以上的？真的是說的一口好球，不一定真正會打球。

我反而覺得年輕人才更需要現金流，有穩定的現金流你能才嘗試更多不一樣的可能和機會，這箇中現金流奧妙你只要體會過你就會知道了。

順帶說說買房借款人自身條件這部分。銀行在評估的時候，有一項很重要的參考數據叫做收支比。所謂的收支比，簡單來說，就是你每個月房貸繳納的金額佔總收入的百分比。所以重點是你要有扛債的能力。如果沒有，很多事情你是無法執行的。

反正找到自己熟悉的方式去操作即可。存股不論存市值或高股息或主題產業型，找到長期適合自己的方式，抱得住也持續買得下去。有時候反而研究越多賠越多，方向對了，用常識就可以了。

有人就是能靠某些產品賺錢

總歸一句有賺到錢開心就好

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