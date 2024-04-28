美長債ETF 投資人愈跌愈買 規模創高...績效表現落後

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
國人高度追捧美國長天期公債ETF，且愈跌愈買，買氣不亞於台股高股息ETF。 路透
國人高度追捧美國長天期公債ETF，且愈跌愈買，買氣不亞於台股高股息ETF。 路透

國人高度追捧美國長天期公債ETF，且愈跌愈買，買氣不亞於台股高股息ETF。美國長天期公債ETF去年以來持續追募，規模迭創新高，但績效表現落後，今年來仍是負報酬，績效輸給短天期公債ETF。

美國聯準會（Fed）去年7月升息之後就維持利率不變，到第4季，市場愈來愈確定Fed不再升息，樂觀情緒推升債市大漲。法人當時預估，Fed在2024年可能開啟降息循環，並且全年可望降息五、六次。

去年以來，資金大量流向美國長天期公債ETF，主要就是預期長天期債券最能受惠於降息。法人指出，如果公債殖利率下滑100個基本點（4碼），乘以20年的存續期間，則債券價格可望上漲20%。

美國長天期及中短天期公債ETF含息報酬率
美國長天期及中短天期公債ETF含息報酬率

然而，美國通貨膨脹仍高於預期，就業市場也依然強健，市場對Fed開始降息時點一延再延，最近已延到美國總統大選後，今年降息次數可能只剩一次。

年初法人預估，美國10年期公債殖利率到年底可能降到3.7%，資本利得可期。但10年期公債殖利率上周最高衝到4.7%，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人維克（Paul Varunok）上周來台時更指出，10年期公債殖利率區間可能在4.5-4.9%。

殖利率不跌反升，長天期公債ETF受傷慘重。CMoney統計，兩檔最大的20年美債ETF規模分別逼近2,000億元、1,500億元，但從今年初到4月26日，含息報酬仍分別虧損6.6%、5.7%；至於兩檔槓桿20年美債ETF，今年以來更大跌逾二成。

相形之下，美國短天債ETF不受青睞，有的ETF規模甚至不增反減，然而不但去年績效打敗長天期公債ETF，今年以來報酬率更是遙遙領先。四檔短天期美債（主要為0-1年期）ETF今年以來含息漲幅超過7%，其他短債ETF也都打敗長債ETF。

法人指出，國人的投資習性比較特殊，「買股票是為了配息，買債券則是為了資本利得」。然而，離Fed降息時點愈來愈遠，資產管理業者提醒，投資債券的長期報酬仍來自於配息，投資人對資本利得不宜再有過多期待。


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