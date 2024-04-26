00946因子直接「吃外資豆腐」？ 專家解析：股價波動度會比較大

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聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股示意圖。來源／中央通訊社
台股示意圖。來源／中央通訊社

「00946 群益台灣科技高息成長 ETF

今天要介紹這檔在2024年4月22日開始募集的高股息ETF，這是由群益投信所推出的ETF，也是第一檔將外資認同度納入篩選成分股條件的一檔ETF，發行價格與00940同樣是設定在10元，我們來看看這檔高股息ETF的特點。

00946 群益台灣科技高息成長 ETF是從台灣上市櫃電子產業，市值前250大企業裡，篩選出50檔成分股，調整成分股與權重的時間是在每年的5月與11月，配息頻率採月配息，也有採用收益平準金機制

他的選股邏輯是在做過基本流通性過濾後，先篩選出最近4季稅後純益總和為正，而且11月定審時，當年度至少有2季的稅後純益也是正數。簡單解釋就是，企業在最近一年必須不能賠錢，而且當年度至少有兩季是賺錢的。

然後外資持股占比前80%高，也就是刪除外資持股占比最後20%的企業。這一個條件等於是在看外資的認同度，外資敢買，且持股不低的企業，代表外資也認同這檔個股，才會保留在成份股清單裡。

每年5月定審時，會排除審核資料時間，已決定不配息、未決定發放現金股利金額、或生效日前已經除息的年配息股票（就是今年不會再配息了），然後保留股利率排在前50%的企業。

通過以上的條件篩選後，會依照其高息成長綜合指標來排序，由高至低選取合格的成分股。指標內容考量了近四季毛利率總和、股利率、外資持股占比與最近四季綜合損益之同期成長率，至於其計算方式，公開說明書裡並沒有透露。

然後第二階段排序，要計算一個最適化比例，由10%的股票胃納量比例與流動性比例所組成，最適化比例未達0.2%者會再被排除。第三階段就以股票股利率由高至低排序，依序選取，直到累積的最適化比例達到100%以上，且檔數不低於50檔。最適化比例也是用來決定成分股權重的數據，單一成分股權重不能超過10%。

投信公布的近5年平均股利率高達9.9%，前十大成分股分別是聯發科、瑞昱、聯詠、日月光、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、與瑞儀，前5檔的佔比總和就已經接近55%了，剩下的45檔分配剩餘的45%，這與同期陸續要募集的00943與00944相當不一樣。這檔所選出的成分股，與其他高股息ETF成分股的重複率也滿高的。

總結

雖然00946 群益台灣科技高息成長 ETF的成分股與其他高股息ETF並沒有差太多，但選股邏輯特別加上了一條外資持股占比，主要目的應該也是要排除一些尚未被外資認同的小公司。但相反的是，若外資要離開台股，外資比例越高的個股也越容易受影響，相對股價波動度會比較大。

同時也可以看一下整理出來的圖表，這是前十大成分股過去8年的股利率紀錄，可發現有7檔在2020年以前很常配不到5%，只有漢唐跟瑞儀是有穩定配息紀錄的資優生，而且常常超過7%以上，有許多科技股變成高股息股票，是在近兩年發生的事情，未來是否能繼續維持高配息尚不得知。

ETF的配息來源，除了成分股的配息外，還可以來自交易的已實現損益，若成分股股價上漲，調整成分股與權重後的已實現獲利可以用來配息。過去兩年科技股漲幅很多，可以為高股息ETF貢獻不少股息，但若之後碰上科技股大幅回檔，失去了已實現獲利，可能光靠科技股的現金股息，不容易達到高股利率之目的。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00946群益科技高息成長 ETF 外資 成分股 收益平準金 月配息 選股邏輯

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