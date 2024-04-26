投資人瘋高股息ETF 聚焦新成分股

台灣投資人瘋高股息ETF，盤面已有19檔，合計規模達1.31兆元，其成分股調整更是焦點。

繼富邦特選高股息30（00900）及中信成長高股息（00934）陸續完成成分股調整後，緊接著國泰永續高股息（00878）等六檔高息ETF將於5月調整的成分股亦將揭曉，引發關注。

據了解，將在5月調整成分股的高股息ETF有：國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、群益半導體收益及兆豐永續高息等權，合計規模超過7,000億元。

雖然每檔高股息ETF選股邏輯不同，但高股息ETF持股有一定重複性；高股息ETF最早完成指數調整的是富邦特選高股息30，其新增及刪除標的都受到重視，藉以推估接下來高股息ETF族群調整方向，被視為高股息ETF選股風向球。

其中，新持股名單預估殖利率最高成分股為群益證，也是最大權重股，今年將配發1.33元，以昨（25）日收盤價23.85元計算，殖利率達5.5%。

富邦特選高股息30經理人黃煜翔分析，最新持股名單與過往以半導體、高速運算為主軸的持股策略不同，將持股分散到其他電子產業並提高金融類股比重。

高息ETF換股潮延燒，新增、剔除股更是投資人聚焦重點。

統一投顧表示，以大型的國泰永續高股息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能依據個別選股邏輯預測換股，其中有機會納入二檔或以上的成分股，交集在長榮航、亞泥、至上、精成科、玉山金。

至於可能遭剔除的，包含英業達、京元電子、緯創等。