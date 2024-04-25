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鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

四檔ETF 抗震力十足

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

中東地緣政治風險引發全球股債市劇烈動盪，連帶ETF也出現排名大洗牌，不過，仍有四檔ETF保住十強席次，包含富邦科技（0052）、凱基全球菁英55、富邦未來車、國泰數位支付服務。法人分析，經歷這波市場修正，績效表現不再由科技類股獨占鰲頭，高股息、市值型、全球型等ETF也具表現空間，凸顯均衡布局的重要性。

據CMoney統計至25日，掛牌台股的204檔原型ETF中，歷經股價劇烈修正的4月，今年以來股價含息報酬前十強，囊括原物料、科技主題、全球型、台股市值型以及台股高股息ETF，漲幅在15%以上；至於最強一檔是富邦科技，也就是含「積」量最高的ETF，今年以來漲幅達19.5%。

然相較以伊爆發衝突前的前三個月，前十強中以科技及日本主題分占壁壘。可以發現在市場這波修正影響下，今年來前十強出現大洗牌，榜單中多了原物料主題、台股市值型以及高股息ETF，含期元大S&P石油、元大電子、富邦台50、FT臺灣Smart、元大台灣50及凱基優選高股息30。

凱基投信表示，4月爆發中東地緣政治危機、通膨數據引發美國聯準會貨幣政策轉向疑慮，美國十年期公債殖利率應聲上彈，多重壓力逼使風險性資產4月來遭遇一波明顯修正，資金加速輪動，評估美國仍將維持經濟強韌，通膨頑強，高利率環境延長的情勢，對利率相對敏感的科技產業短線可能較為承壓，相較之下，透過不重壓單一市場跨產業及鎖定息收的方式布局，不僅兼顧企業成長契機與風險分散，亦相對能擁有更多追漲抗跌的底氣。

為有效控制比特幣供應，比特幣自2009年發行來，約每四年就會減半一次，最新的第四次於4月20日上午完成。資產管理業者表示，過往比特幣每次減半後，可以看到價格顯著上漲，短期內因供給調整，應仍有波段性漲勢，但因虛擬貨幣市場幣種多樣、交易方式也各有不同，建議透過價格走勢高度相關的ETF布局。

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