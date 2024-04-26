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006208、金融股哪個賺？網突破盲點：買「它」等於都買了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買006208或銀行股。圖／聯合報系資料照
網友想買006208或銀行股。圖／聯合報系資料照

股票標的選擇不同，面臨的風險及報酬也不同。有網友想投資006208，家人卻希望他買銀行金融股，其他人突破盲點，直言「006208裡面也包含金融股呀。而且也有配息，再投入就好」，且006208總報酬比銀行股高。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他認為006208長期效益高，因此想買進投資，但他的爸爸建議他買進銀行金融股，他爸爸認為銀行股會配股配息，長期複利更可觀，他好奇「除了分散風險外，有人可以給我一個說服我爸的一個詳細理由嗎？」

其他人則留言「6208總報酬絕對比金融股更高」、「2010~2020存金融股真的是顯學，很多銀行股都有配股，報酬率真的好也讓不少人真的穩穩賺到不少錢，但這幾年成長力道早沒了」、「我之前是聽家人建議金融股開始入門，後來自己接觸是定期定額006208+00692」。

還有人留言「為啥要說服你爸，帳戶跟錢是你爸的嗎，如果是你自己的，就別被別人影響投資操作，如果只是單純決定被否定不爽，想打臉老爸，網路回測數據貼到你爸臉上，看看有沒有用」、「可以把會發紀念品的金融股都買一輪，剩下的錢買006208」、「006208裡面也包含金融股呀。而且也有配息，再投入就好」。

006208富邦台50 Dcard 分散風險 報酬率 金融股

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