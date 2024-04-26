他炫耀006208買在「黃金交叉點」 網卻曝投資方法錯誤

市值型ETF 006208倍受投資人青睞，不過近期台股震盪大，有網友還特別觀察股價變化，選擇下跌時買進。其他人卻狠酸「買006208根本不用看線好嗎？有錢就買」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「006208 kd黃金交叉買點到，你各位錢錢準備了沒？All in不？」

其他人則留言「上禮拜盤中破千點的時候有撿到，我都看隔壁同事的臉綠不綠，來判斷今天要不要撿欸」、「買綠不買紅」、「只有撿到一點點」、「禮拜五有很好的買點，已經錯過了，哭哭」、「禮拜五看台積電暴跌就進場了」、「要配00733啦，6208+733剛好市值前100大全包，733剛除息完，趕快多買一點」。

但不少人都不認同他的做法，紛紛留言「我以為006208是隨時都可以買，前幾天才剛補一點庫存」、「買006208真的不用看線（從55元的006208買到91的現在路過）」、「沒想到現在2024年了還有人看KD買股票」。

還有人說「長期來看6208都會往上，在低點買只是持有成本降低了些，到時候要用錢，賣掉的時候賣比較多錢；而買在高點，隔天跌覺得怕的時候，也要告訴自己，長期持有絕對往上」。