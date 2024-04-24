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00878耐震 獨門選股術勝出

經濟日報／ 高瑜君
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

全台4月有感地震讓人惶恐不安，而台股也波折不斷，不只房子要耐震，長期存股更是。投資專家說明，戰爭與天災頻傳之下，愈來愈多投資人重視企業在永續發展的表現，用以衡量企業是否在大環境中能站穩腳步，有能力面對低碳排、氣候變遷的各種挑戰，建議以領息為重的高股息ETF，應考量是否納入ESG評量。

觀察4月19日台股大地震時，國泰永續高股息（00878）成交量放大到逾15萬張，平均19檔高股ETF跌幅2.19%，至於熱門高股息ETF如元大高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、中信成長高股息、統一台灣高息動能、元大台灣價值高息等高股息ETF皆大跌逾2%不等，反觀00878卻不到2%，在熱門高股息ETF中做到真正抗跌耐震。

00878規模、受益人持續創高
00878規模、受益人持續創高

其實00878在這次台股大地震時受到的影響相對較小，靠的就是以獨門的MSCI台灣永續高股息指數打好地基。MSCI為世界重要的ESG評級機構，擁有發展多年的ESG評級方法，其分析報告為全球資產管理業者重要參考依據，可幫助機構投資人建立更好的投資組合。

以00878追蹤的「MSCI台灣永續高股息指數」為例，指數相當注重企業的ESG表現、加總過去三年平均殖利率、精選市值大的才有機會納入成分股，並不只是一味追求高股息，而是堅持求穩走自己的路。

台灣預計在2025年5月推行「碳費」課徵制度，針對業者在2024年產生的直接、間接碳排放量課稅，首批對象包括電力業、鋼鐵、水泥等碳排大戶，勢必影響其獲利和股利率等，00878因在選股時就以ESG指標做把關，會優先排除碳排量較大的石化或水泥等企業，預計未來碳稅課徵上路後，受到的衝擊也會相對較小。

存股達人說，終於看到00878有21元開頭的甜甜價，正是存股張數再+1的絕佳時機，加上5月要除息，00878配息穩健且持續創高，很期待接下來配息的表現，5月16日除息前買進的話，今年報稅季就靠這包了。

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