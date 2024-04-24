00929八大官股單日就吃貨高達4.5萬張！ 專家「加碼配息奏效」：兩周買超逾41億

復華台灣科技優息（00929）已經於4月23日除息，這次加碼配息0.2元，以4/22收盤價19.55元計算，單次配息率為1.02%，年化配息率上揚至12%（僅為預估值，需持續觀察往後配息金額）。

趁著股市回檔，八大官股銀行也開始回神大吃貨，單是4月19日台股重挫700多點之際，即大買4.5萬多張的00929，買超金額逾9億元，近兩周累計買超金額逾41億元，榮登全市場冠軍。

過去投資人一直抱怨00929股價太高，如今跌到20元以下，許多投資人也開始笑了，認為是補貨的好時機，觀察八大官股銀行的動作就知道了。有網友在論壇留言，「20元以下的00929 是市場給予的恩典」、「跟著官股走，24以下閉著眼睛買都有10%」、「現在一張不用2萬了，有閒錢可以加碼，沒錢的就蓋牌領息」、「長期投資真的不用太擔心，低點可加碼攤平」。數字會說話，根據CMoney資料顯示，00929上週申購金額為173.8億元，4月以來至今總申購金額約266.4億元，雙雙摘下全ETF市場冠軍。

今日（4/23）00929除息0.2元，參考價為19.35元，早盤以19.55元開出後立即秒填息。統計00929上市以來的除息紀錄，創下掛牌以來10次除息10次填息的佳績，其中5次是開盤後就秒填息，而當天直接填息更達7次之多。

00929是台灣首檔月配息的高股息ETF，過去每月的配息均很穩定，這次加碼每單位配發0.2元，讓67萬股民不用苦等聯準會升息，就能立馬加息53%（上月配息0.13元，成長53%），秒填息的好成績等於配發的0.2元股利實際收入小股東口袋，讓股民「看得到也吃得到」。

00929上市以來，讓投資人「股利 + 價差」兩頭賺，重點還是指數設計優良。下面來濃縮一下指數的重點：集中在電子股（獲利好）、依殖利率來決定權重（強調高股息）、連續三年ROE為正（勝過一般的近四季ROE為正）、低波動度（股價不會飛天或鑽地）、低本益比（物美價廉）、高殖利率並排除排除過去五年股息不穩定的股票（排除景氣循環股）。總共的成分股為40檔，每年6月調整一次（避免頻繁換股的成本）。

00929是月配息，買進後下個月就馬上領股利，儘管很開心，但是老師要提醒一下，領到股利不要馬上花掉，要持續買回才會有複利的效果。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。