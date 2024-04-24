快訊

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

00929八大官股單日就吃貨高達4.5萬張！ 專家「加碼配息奏效」：兩周買超逾41億

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

復華台灣科技優息（00929）已經於4月23日除息，這次加碼配息0.2元，以4/22收盤價19.55元計算，單次配息率為1.02%，年化配息率上揚至12%（僅為預估值，需持續觀察往後配息金額）。

趁著股市回檔，八大官股銀行也開始回神大吃貨，單是4月19日台股重挫700多點之際，即大買4.5萬多張的00929，買超金額逾9億元，近兩周累計買超金額逾41億元，榮登全市場冠軍。

過去投資人一直抱怨00929股價太高，如今跌到20元以下，許多投資人也開始笑了，認為是補貨的好時機，觀察八大官股銀行的動作就知道了。有網友在論壇留言，「20元以下的00929 是市場給予的恩典」、「跟著官股走，24以下閉著眼睛買都有10%」、「現在一張不用2萬了，有閒錢可以加碼，沒錢的就蓋牌領息」、「長期投資真的不用太擔心，低點可加碼攤平」。數字會說話，根據CMoney資料顯示，00929上週申購金額為173.8億元，4月以來至今總申購金額約266.4億元，雙雙摘下全ETF市場冠軍。

今日（4/23）00929除息0.2元，參考價為19.35元，早盤以19.55元開出後立即秒填息。統計00929上市以來的除息紀錄，創下掛牌以來10次除息10次填息的佳績，其中5次是開盤後就秒填息，而當天直接填息更達7次之多。

00929是台灣首檔月配息的高股息ETF，過去每月的配息均很穩定，這次加碼每單位配發0.2元，讓67萬股民不用苦等聯準會升息，就能立馬加息53%（上月配息0.13元，成長53%），秒填息的好成績等於配發的0.2元股利實際收入小股東口袋，讓股民「看得到也吃得到」。

00929上市以來，讓投資人「股利 + 價差」兩頭賺，重點還是指數設計優良。下面來濃縮一下指數的重點：集中在電子股（獲利好）、依殖利率來決定權重（強調高股息）、連續三年ROE為正（勝過一般的近四季ROE為正）、低波動度（股價不會飛天或鑽地）、低本益比（物美價廉）、高殖利率並排除排除過去五年股息不穩定的股票（排除景氣循環股）。總共的成分股為40檔，每年6月調整一次（避免頻繁換股的成本）。

00929是月配息，買進後下個月就馬上領股利，儘管很開心，但是老師要提醒一下，領到股利不要馬上花掉，要持續買回才會有複利的效果

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

延伸閱讀

00878一年中每個交易日皆買進獲利達14％！ 貸夫：沒訣竅存股就是持續投入

兆豐金（2886）1.5元現金+0.3元股票！ 達人：EPS創9年新高但現金股利不是最高

他花20萬買00919⋯才賠7千就焦慮想賣！網籲：退出股市

00929下跌「大特價」時加碼30張！ 帶120張參加除息：不趁便宜難道要待漲高追？

相關新聞

想買市值型⋯0050、006208、 00922怎選？網一面倒推「它」

近期台股不穩定，大盤股價下跌，不少人趁此機會建倉。有網友考慮逢低買進市值型ETF，但無法決定要選擇0050、006208、 00922哪一檔標的，其他人則建議選擇006208，主因是0050內扣費用高、00922不是市值型ETF等。

00929八大官股單日就吃貨高達4.5萬張！ 專家「加碼配息奏效」：兩周買超逾41億

過去投資人一直抱怨00929股價太高，如今跌到20元以下，許多投資人也開始笑了，認為是補貨的好時機...

00941遭質疑非長期投資？ 不敗教主：溢價太高先出是常識下跌再買進

溢價太高，有貨先出，這是常識，不知道x民在吵什麼？

00713抗跌大哥…台股回檔1200多點僅跌1.5％！ 存股哥：連00878都沒這麼會扛

難道00713才是高股息的圖騰、存股人的聖杯？

00878一年中每個交易日皆買進獲利達14％！ 貸夫：沒訣竅存股就是持續投入

這一篇，紀錄一下自己在2023年布局00878的存股歷程...

他花20萬買00919⋯才賠7千就焦慮想賣！網籲：退出股市

ETF適合長期投資，報酬率會隨投資時間越長而提高，逢低買進也能使成本下降。不過有網友投資20萬元買進00919，對於7000元的虧損卻相當在意，直言「很焦慮」。其他人則傻眼表示，高股息ETF根本不需要止損，如果買股心態錯誤，不如乾脆退出股市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。