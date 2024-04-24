00713抗跌大哥…台股回檔1200多點僅跌1.5％！ 存股哥：連00878都沒這麼會扛

難道00713才是高股息的圖騰、存股人的聖杯？

台股從4/10高點20883跌到19599已經回檔1284點，但00713在這段時間只跌了0.85（-1.5%），相較其他高股息真的是非常抗跌！

看一下其他高股息同期跌幅，00878跌1.18（-5.1%）、00919跌1.56（-6.1%）、00929跌1.77（-8.3%）、0056跌3.08（-7.6%），就連穩健型的00878都沒00713那麼會扛。 個人認為是00713成分股組成不過度集中某些產業，可以達到真正的分散風險效果，漲跌幅度大的電子-半導體類只佔了8.77%，相對穩健的食品工業高達11.18%，應該是這一波跌幅相對抗跌的主因。

而過去在文章中一直提到00919、00929在空頭時的未知表現，其實可以從這一波回檔中猜個大概了，如果1200多點跌了6%-8%，那未來如果遇到3000甚至5000跌點的股災，那跌幅可以預測可能會更劇烈一點。

也幸好我買了10張00713，也把這10張713當成質押標的，才讓維持率波動沒那麼大，目前維持率也只跌了不到10%，可見你質押相對穩定的標的，在回檔、股災中是更有優勢的，因為你就是比其他人能承擔更多的風險。

無論是穩健型的00878、00713，或是積極型的00919、00929、0056，反正我是全包了，那這樣不管在空頭或是多頭，我都能享有這些ETE帶來的優勢，當然最重要的還是月月配、源源不絕的現金流。

那你說帳面賠怎麼辦？用月月配股息一直砸，看看你哪個賠最多就買哪個，反正每個月都可以領股息，取之不盡用之不竭，一直砸，砸回正的就好，簡單。

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