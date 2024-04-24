00878一年中每個交易日皆買進獲利達14％！ 貸夫：沒訣竅存股就是持續投入

這一篇，紀錄一下自己在2023年布局00878的存股歷程...

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去年一整年，我達成了每個交易日都有買00878的創舉。我的方法也很簡單，就是買在00878零股的開盤價，每個交易日都下單3500元上下，然後很偶爾再加碼進去買，算下來，平均一個月投入6~9萬不等。

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去年總共投了91.7萬買00878，買進約48張，到了2023年底，這48張市值約104.5萬，帳面獲利12.8萬，不含息報酬約14%。

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另外如果加上過往買的張數，去年一整年從00878實領到的股利是21萬。

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存股的路上，其實沒有什麼特別的訣竅，就是持續的投入，然後耐心等待，不被眼前的利益影響，擁有長期價值的時間觀。

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就像北宋文學家范仲淹在《岳陽樓記》寫下的「不以物喜，不以己悲」一樣，在存股的路上，我也希望能夠做到，「不以漲喜，不以跌悲」，對於股市波動，能夠擁有更豁達開闊的心胸去面對 ⁡ 我很喜歡巴菲特所寫的一段話：「有人今天坐在樹蔭下，是因為他很久以前種了一棵樹」。播種永遠不嫌慢，願我們在多年後，都能悠哉的在樹蔭下乘涼

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