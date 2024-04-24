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00929下跌「大特價」時加碼30張！ 帶120張參加除息：不趁便宜難道要待漲高追？

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

這次在除息日期前，剛好碰上00929大特價。不趁現在買難道待漲高追嗎？所以梁靜茹給了我勇氣，我又陸續加買了30張00929，總共帶著120張去參加除息了。

有些人會說只要跌就買，但如果你沒有設定跌幅多少買進，你的銀彈很快就會耗盡。一直買不是問題，問題是沒錢加碼。但如果遵循一1%的紀律買進，可以有效控制資金，避免失心瘋銀彈耗損殆盡。

雖然1%紀律不一定能獲得最好的報酬，但絕對不可能買在最高價位，且不必一直預測股價。否則到最後可能什麼都沒買到，還是一樣原地踏步，一張也沒買。所以我只要股價當天下跌1%，就馬上買進，然後存股輕輕鬆鬆等股息。

這次的連續跌的狀況，如果你手中有很多不同的ETF，在這種狀況下，請你先把舊的ETF顧好。買太多檔你會顧不來的，資金會被分散，沒辦法集中火力在一檔股票上。所以我都會習慣集中火力在一檔，真正在碰到這種連續下跌的狀況下才有辦法一直不斷的加碼買進。

如果再按照一%買進紀律，資金可以很好的有效控管。如果資金部位夠大，跌幅1%買進一次，跌幅2%買進第二次，跌幅3%買進第三次依此類推，但如果真的資金不夠，跌幅1%買進一次，再等到隔日看有沒有機會。

原則上就是這樣，隨時注意資金的部位，還有多少可以去做調整。重點就是有辦法可以持續買進。不管多低，一定要留錢，不怕它跌，就怕它不跌，卡在那不上不下。跌就慢慢加碼，我只會擔心我沒錢買而已。

錢會從沒有耐心的人手中
轉移到有耐心的人的手中

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00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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