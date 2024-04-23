零股交易五強 高息型ETF包了

台股4月以來呈現震盪走勢，但小資族仍熱衷交易高股息ETF，4月零股交易人氣前五名都是台股高息ETF，分別是群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息及元大高股息，4月的日均量都在百萬股以上。法人表示，近期台股受國際局勢影響表現震盪，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

00919等股價雖也受大盤高檔震盪影響而下跌，不過存股族及逢低加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數。

此外，非經濟面因素造成的市場下跌往往之後會伴隨V型反轉，後續可密切觀察買進加碼時點。產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔可採取逢低買進策略。

法人解析，小資族認為短線交易高股息ETF不怕套牢，一來是有息可領；二來是高股息選股具漲升潛力。例如，擁有穩定配息政策的群益台灣精選高息ETF零股交易日均量184.8萬股最具人氣，今年來含息報酬率也以9.45%居冠。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨半導體景氣復甦、加上2024年上半年的低基期，預估上半年經濟增速仍維持較高水準，加上AI應用挹注動能，有利整體台股電子業獲利表現。