聽新聞
test
0:00 / 0:00
看好00944「助漲抗跌」成分股低重複性…想申購又怕破發？ 專家曝這招
網友詢問，最近打算參與00944的募集申購，不過近期股市三天一小跌，五天一大跌，擔心掛牌後直接跌破發行價，想要詢問我的意見。
答：
先聊破發議題，我覺得大部分股民進入股市必須要有個基本認知，既然股市能給予相較更高的報酬，代表它必然有更高的風險與波動。
00944這檔ETF既然買的都是台股，那當然跟著台股走。像這幾天大盤跌得像逃命，肯定沒有一檔新掛牌的ETF能保住發行價不跌破。
問題是，破發很嚴重嗎？說穿了其實就是正常的股市波動。人在江湖走，哪有不挨刀？我覺得，和破產比起來，破發簡直是小兒科，不值得一提。
至於要不要申購？
這檔ETF的編制規則我看過，其實算是近期非常具有辨識度的一檔，尤其選股條件主要圍繞在「股價動能」，挑出來的股票屬於「強勢股x高股息」的類型，有著助漲抗跌的特性，這是有別於傳統高股息ETF的設計。
再來一點，這檔跟當前主流高股息ETF的成分股重疊度在4成以下，這也是另一個讓我認同的原因。畢竟不同成分股才能有效提高分散度，減緩市場波動帶來的風險。我自己是看好的，要申購當然沒問題。
雖然這不見得代表它能避免在大盤下跌時期破發，不過投資ETF本來就是「逢低買進」，尤其最近大盤由高點20883滑落至今也逼近1500點了。
至於多少算「低」？跌1500點算低嗎？可能有人認為要跌3000點才算低、甚至有人堅持不跌個8000、10000點絕不進場，這當然都是個人選擇。
不過這裡就舉身邊真實案例，強者我朋友曾經發下豪語，台股不回萬點以下不買股，結果空手多年，前陣子還是忍不住進場了。
所以不要預設立場，沒有人能精準掌握股市高低點，對於持有ETF而言，其實有下跌就是機會。我們能百分百掌握的，只有手中的資金部位。
如果你覺得股市接下來還有低點，那就小額認購沒問題，一來避免看走眼慘遭軋空手，二來如果真的如預期跌下來，你也還有子彈能承接。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言