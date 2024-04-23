看好00944「助漲抗跌」成分股低重複性…想申購又怕破發？ 專家曝這招

網友詢問，最近打算參與00944的募集申購，不過近期股市三天一小跌，五天一大跌，擔心掛牌後直接跌破發行價，想要詢問我的意見。

答：

先聊破發議題，我覺得大部分股民進入股市必須要有個基本認知，既然股市能給予相較更高的報酬，代表它必然有更高的風險與波動。

00944這檔ETF既然買的都是台股，那當然跟著台股走。像這幾天大盤跌得像逃命，肯定沒有一檔新掛牌的ETF能保住發行價不跌破。

問題是，破發很嚴重嗎？說穿了其實就是正常的股市波動。人在江湖走，哪有不挨刀？我覺得，和破產比起來，破發簡直是小兒科，不值得一提。

至於要不要申購？

這檔ETF的編制規則我看過，其實算是近期非常具有辨識度的一檔，尤其選股條件主要圍繞在「股價動能」，挑出來的股票屬於「強勢股x高股息」的類型，有著助漲抗跌的特性，這是有別於傳統高股息ETF的設計。

雖然這不見得代表它能避免在大盤下跌時期破發，不過投資ETF本來就是「逢低買進」，尤其最近大盤由高點20883滑落至今也逼近1500點了。

至於多少算「低」？跌1500點算低嗎？可能有人認為要跌3000點才算低、甚至有人堅持不跌個8000、10000點絕不進場，這當然都是個人選擇。

不過這裡就舉身邊真實案例，強者我朋友曾經發下豪語，台股不回萬點以下不買股，結果空手多年，前陣子還是忍不住進場了。

所以不要預設立場，沒有人能精準掌握股市高低點，對於持有ETF而言，其實有下跌就是機會。我們能百分百掌握的，只有手中的資金部位。

如果你覺得股市接下來還有低點，那就小額認購沒問題，一來避免看走眼慘遭軋空手，二來如果真的如預期跌下來，你也還有子彈能承接。

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