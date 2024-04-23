00946這「因子」會跟著外資聰明錢一起投資！ 專家：發行價10元…更好累積張數

00919的姊妹作，00946閃亮登場

群益投信新推出00946群益科技高息成長，號稱科技版00919，結合「科技成長」+「股息收益」兩大要素，跟隨專業外資的眼光，挑選台灣優質科技股。

此外，00946承襲了00919精準高息+精準卡位+精準領息的三大精神鎖定高息股，進化的部分，00946台灣最具有成長性的科技產業選高息股以外，更重視精準布局成長股。不僅站在外資專業機構的肩膀上跟著布局外資長期看好的有基本面的股票以外，個股的獲利成長率跟毛利率越高，越會是成分股。超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股，一舉掌握台灣科技股之股息股價雙收優勢。

整理00946的資訊呈現如下：

發行價：10元 類型：純科技股 成分股檔數：50檔（個股權重上限10%） 換股時機：5月鎖定高息科技股+11月鎖定成長潛力股 納入「外資認同因子」：選股邏輯中納入「外資持股占比最高前80%」，選擇外資認同度高的公司 近五年平均指數股利率9.9% 保管銀行：中國信託商業銀行

有鑑於00919上市後的好表現，孫太發現後續多家新推出的ETF商品，都有參酌00919的選股邏輯模式，在時間點的安排上都有異曲同工的狀態，而這也間接證明，這樣的選股邏輯策略是成功奏效的。

00946是採月配息，可降低被扣到二代健保補充保費的機會，加上10元發行價，因此門檻低，張數累積相對容易（但孫太也必須提醒：獲利多寡跟投入總資產大小跟報酬率有關，跟張數無關喔）。

眾所皆知台灣是科技島，成長性較高但相對股性也較活潑，00946是「全科技類股」的ETF，近期越來越多投資人藉由投資科技類ETF來分散個別科技類股的風險，因此孫太認為納入投資名單前也應該先檢視自我手中的搭配和互補性！

此外，00946的「外資認同因子」選股邏輯是一個新的概念，主要的思維就是跟著外資聰明錢一起投資，選擇質優的好公司納入成分股，對於看好科技趨勢的投資人來說，00946科技高息成長指數近五年歷史回測年化報酬30.2%，高於電子指數的22.8%，指數股利率平均達9.9%，報酬與股利率雙提升，實際成效表現如何則可以等掛牌之後詳細觀察！

最後，近期ETF投資成為全民理財運動，從一開始的市值型、高息型，衍生至後來出現的低碳市值、ESG主題、半導體高息、科技高息等等…產品種類越來越多元也越來越齊全！孫太再次提醒投資人，在投資任何台股ETF之前，應該先釐清自身的財務狀態，了解每家商品的選股邏輯和產品特性，把流動性和折溢價狀態都考慮進去，檢視自身的資產搭配狀態，留意風險和利潤之間的關係，才是長期投資的核心思維。

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