固定收益型ETF 資金青睞

中東地緣政治動盪、美國強勁經濟數據以及聯準會官員的鷹派談話持續影響債市投資情緒，市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周走勢震盪，最後單周上漲10個基點收於4.62%左右，壓抑債市資產表現，但各大債市ETF資金流向不一，整體固定收益型ETF淨流入逾14億美元。

根據彭博截至4月22日數據顯示，雖然過去一周債市普遍下跌，不過，整體固定收益型ETF淨流入14.33億美元，其中，全球、新興市場分別獲9.95億、1.61億美元資金淨流入，但美國、歐洲、新興當地債則分別出現7.53億、3.21億、0.88億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得15.56億美元淨流入，但非投資級債ETF資金出現14.74億美元資金淨流出。

在債券投資方面，安聯投信表示，近期數據顯示景氣與通膨表現高於預期，或可能推遲聯準會降息時間點，加上目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，從投資效率來看中天期債券相對較佳，有機會參與降息帶來的資本利得、也可追求較高收益。

此外，因景氣優於預期對信用基本面帶來支撐，加上信用債的收益率仍較公債為高，建議應鎖定收益率較高、信用評級也較佳的信用債券，透過息收來累積報酬率的同時也降低潛在的風險。