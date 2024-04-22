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全球瘋美債！「美債成長王」00687B 今年才4個月就追募5次

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
美債ETF今年以來規模變化。資料來源：CMoney 統計至4/19
美債ETF今年以來規模變化。資料來源：CMoney 統計至4/19

雖然市場對降息的預期延後，但美債ETF買氣依舊滾燙，其中「美債成長王」國泰20年美債（00687B）今年短短4個月以來，已追募5次，也是ETF成立以來第10次追加募集，22日開始銷售最新200億元額度，並送出第11次追加募集。

截至4月19日，ETF規模來到新台幣1,465億元，今年過不到4個月，已增胖逾673億元，是規模增加最多的「美債成長王」；受益人數也衝破20萬人，來到21.1萬人，較去年大增8.5萬人。

不只台灣人瘋美債，美國財政部表示，2月總體外國投資者持有美債規模連5個月攀升，達到7.96兆美元，並且打破歷史紀錄，顯示各國政府對美債的投資意願提高。

雖然對聯準會降息與否的雜訊仍多，據Fed Watch資料顯示，聯準會最快於9月啟動降息，全年降息碼數縮減至1碼。但投資人仍抓緊時間卡位降息契機，且隨著利率Higher for longer，領息也有望Higher for longer，助攻美債ETF持續熱銷，國泰20年美債4月以來的日均成交量高達6.7萬張。

在地緣政治風險與降息預期收斂中，上周台股出現顯著修正，19日收盤創下史上最大單日收盤跌點，終場大跌774 點，但國泰20年美債亦發揮美債避險特性，收盤逆勢突破10日均線，收在30.19元，上漲0.94%，表現亮眼。

除國泰20年美債規模大增外，元大美債20年、中信美國公債20年及永豐20年美公債今年以來規模也增胖逾百億元，分別為480億元、126億元和101億元。

法人表示，市場激烈反應美國降息延後預期，美債殖利率顯著彈升，價格也下挫至相對低點，截至4月19日，20年期美國公債指數平均百元報價僅70.2元。國泰投信建議，可趁機配置國泰20年美債掌握利率在相對高檔的鎖利契機。

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