00940越跌越買投資人不減反增？ 專家曝光：散戶看待高股息ETF的5個思維

台灣最夯的高股息ETF 00940上市後股價表現不佳，上週還下跌5.25％，股價一直從申購價的10元跌至9.39元（變成009.39了），代表投資人還沒享受到高殖利率的美果，就已經先賠掉6％的損益。

但散戶越挫越勇，剛上市的第一週集保人數為70.8萬人，現在最新集保人數已來到97.2萬人，顯示散戶投資人「越跌越買」的心態，假設下一週台股持續大跌，00940股價持續下挫，或許集保人數能一舉突破100萬人，甚至有機會挑戰台積電的投資人數（目前為109萬人）。

為什麼00940的投資人越跌越買呢？

今（21日）天早上我在速食店寫週報，正巧隔壁桌就有四個媽媽們在聊高股息ETF，他們的對話完美呈現不少散戶看待高股息ETF的思維。

一、現在高股息ETF越來越多，從919、929、939、940，我告訴你，以後高股息ETF會越來越多，後面錢一直進來，股價只會越來越貴。 二、現在跌不用怕，00940原本一張1萬元，現在9千多塊錢就能買到，買越多以後領越多。 三、十年後你兒子要換房，孫子要讀書，到時候你再領出來就好，放十年什麼都不用怕。 四、你現在買，比前面買的人都便宜，利率還更高，很划算的啦！ 五、你錢放定存「無效」啦！利率這麼低，房子又這麼貴，還不如買這個（指高股息ETF）。

歸納一下投資人對於高股息ETF的心態，無非是「便宜」、「放長期不用怕」、「利率贏過定存」、「跌下去更划算（成本更低？利率更高？）」、「增量資金會持續推高股價」。

這裡有三個明顯的「誤區」需要說明：

一、高股息ETF的價格與淨值有關，價格便宜只是發行張數更多「稀釋」的結果，跟股票所謂的「低價股」不能混為一談。 二、高股息ETF的利率會受到成份股的股利政策與分配率的影響，不該當成「債券」誤認「價格越低，利率越高」。 三、前仆後繼的增量資金確實有可能推升股價，但當市況反轉，高股息ETF的股東如果陸續跳船大量抽離資金，也可能打擊股價，帶來更大的波動，這會非常考驗長期持有者的心理承受能力。

至於「長期投資」或「利率贏過定存」，這兩項觀點也有必要釐清，如果只是要追求報酬率打敗定存，市場上的標的其實非常多，其中指數型ETF如VT、VOO、0050等，長期平均報酬率也都大幅擊敗台幣定存利率，而且內扣費用率更低；至於長期投資是否就能「治百病」，還是得看台灣的經濟狀況以及在各產業供應鏈所扮演的角色，在不要發生嚴重地緣政治事件的情況下，相信台灣還是能夠維持不錯的長期競爭力，並帶給股東不錯的投資報酬，當然，這也並非高股息ETF參與者才能享有。

不過我現在越來越相信，這是一個「各取所需」的賽局。

對於一般散戶來說，透過高股息ETF參與股市，打敗定存，得到更好的報酬，是能接受的結果。

但對於更願意進一步研究的散戶來說，找出有競爭力、長期增長的好公司，一方面可以享受公司的營運成果，另一方面還可能有機會享受到入選高股息ETF後帶來的評價「爆擊」，例如我的「不動明王」似乎已經開始享受這項紅利，短短數月的投資報酬率已經來到80％（不含過去股利）。

所以建議大家記住「天道酬『勤』」這四個字，特別是「勤」這個字，相信未來隨著越來越多高股息ETF的發行，有潛力的高殖利率好公司將有更多機會被資金發掘，並為慧眼識珠的主動投資者帶來更豐厚的回報，值得期待。

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