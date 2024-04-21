這檔高股息ETF 3月默默吸金550億 僅次於00940、00939

台股加權指數在3月攻克2萬點，台股高股息ETF同步大吸金。除了兩檔新募集高股息ETF成為全市場熱蒐焦點之外，三檔原有的高股息ETF更創下成立以來吸金最快紀錄。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年3月，最熱銷的五檔台股ETF全都是高股息ETF。吸金冠軍是元大台灣價值高息（00940），單月狂吸1,751億元，創下難以超越的新募ETF紀錄；亞軍是統一台灣高息動能（00939），單月進帳626億元，則是00940募集前的新募ETF成立規模第一名。

兩檔新募ETF話題十足，群益台灣精選高息（00919）也不遑多讓，3月公告配息金額0.66元，高於預期的0.61元，加上兩檔新募ETF的共振效應，投資人一片狂歡，在3月新投入00919的資金高達553億元，等於是募集一檔全新的ETF，而且這檔ETF的新募規模高居前三名。

00919創下已成立ETF單月吸金紀錄，到3月底的規模飛速成長到1,962億元，單月激增47%，增速也是大型ETF中最高。00919雖然是季配而非月配，但自去年6月首度配息以來，配息率高且次次填息，績效也不弱，是規模爆增的關鍵。00919今年來含息漲幅達11.3%，為高股息ETF績效亞軍，僅次於凱基優選高股息30（00915）的12.7%漲幅。

大華優利高填息30（00918）則異軍突起，3月吸金103.2億元，到3月底規模成為223.5億元，單月暴增116%。00918在2022年11月成立，到當年底規模還不到2億元，去年第4季起死回生，今年以來含息漲幅為5.6%。00915在3月淨流入49.9億元，將規模推升到141.9億元，單月規模激增76%。