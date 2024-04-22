長天期美債ETF 紅火

台灣投資人在3月狂買台股高股息ETF，成為市場熱議話題。不過，國人對於美債ETF的熱愛並沒有受到影響，且買氣比2月更強勁，甚至跌愈多就買愈多，主要仍在押寶美國聯準會（Fed）今年下半年將降息的長天期債券ETF。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年3月，在最熱銷的十檔境內ETF中，台股高股息ETF占了四名，並包辦前三名。不過，仍有五檔是美債ETF，且清一色是長天期債券ETF。

3月債券ETF熱銷冠軍為元大美債20年（00679B），3月吸金金額高達296億元。這是國內第一檔債券ETF，成立於2017年，規模在本月15日一度站上2,000億元，到18日仍有1,998億元，仍是規模最大的債券ETF，受益人數逾30萬也高居債券ETF第一。

群益ESG投等債20+來勢洶洶，自去年11月募集以來，就享有月月淨流入，且每月吸金都超過100億元，到今年3月又進帳289億元，最新規模來到1,134億元，成長速度之快，可說是債券ETF之最。

國泰20年美債3月淨流入金額也超過200億元。這檔ETF規模成長飛速，去年底只有778億元，但今年以來瘋狂吸金，最新規模已成長到1,465億元，今年來規模幾乎倍增，成為規模第二大的債券ETF。

另外，元大投資級公司債布局20年期及以上BBB級債，3月吸金82.6億元，目前規模為1,348億元；群益AAA-AA公司債主要布局15年期以上投資等級債，3月進帳68.9億元，最新規模為348.9億元。

兩檔20年美國公債ETF持續大吸金，另外三檔熱銷ETF也都布局長天期投資等級債，主要著眼於長天期債券最能受惠於Fed降息。不過，這些長天期債券ETF去年績效墊底，今年來績效仍落後，目前只有群益ESG投等債20+有正報酬，含息上漲0.3%，其他四檔ETF都是虧損，但國人逢低攤平，愈買愈多。

美國通貨膨脹仍高於預期，且經濟表現仍強勁，市場預期Fed降息時點一再延後，不利於長天期債券。年初以來，全球最大資產管理公司貝萊德持續看多短天期債券。聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）上周來台時也認為，目前債券投資組合最好以中短天期為主，以降低利率、通膨起伏的衝擊。