快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

00933B秒填息…分析師00687B大反彈一日多賺百萬元！ 台積電（2330）也愛金融債

聯合新聞網／ 張家麒
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

美國通膨率超出預期，市場預期聯準會降息時點將延後，近期債市賣壓沉重，然而隨長債殖利率觸及五個月高點後，逢低承接買盤進場，引發殖利率短線回落，10年期美債殖利率收在4.58%。

知名分析師郭哲榮豪砸五千萬買進的國泰20年美債（00687B），今日帳上淨賺300萬，他開心發文表示，國泰20年美債ETF大反彈，昨天賺200多萬，今天變賺300多萬了。郭哲榮說，投資美債很簡單，越跌越要買，表示自己至少要賺1,000萬才會出場，對美債後市深具信心。

今日00687B收在29.91元，上漲0.64%，成交量近3.9萬張，也是今日美債ETF成交量第一名。

多檔熱門債券ETF今日同步除息，包含群益ESG投等債20+（00937B）、元大投資級公司債（00720B）、國泰10Y+金融債（00933B）等，其中00933B為月月配，本月除息0.07元，除息參考價16.22元，今日收在16.24元，上漲0.56%，上演「秒填息」戲碼，單日成交量逾3.3萬張，12.2萬股民嗨翻領到實質配息。

而00937B除息參考價15.56元，今日收盤價15.51元，上漲0.19%，暫時貼息中，但買盤仍舊積極，有11.3萬張成交量。

法人表示，國泰10Y+金融債（00933B）持債標的都是世界銀行巨頭，如大摩、小摩、花旗、高盛等，不僅台積電愛買，連全球最大主權基金-挪威主權基金，持有的前七大公司債，通通都是這幾檔金融債。能受到法人、大戶如此青睞，主因在金融海嘯後，大型銀行都受到政府高度監管，安全性可媲美國債。

此外收益表現也相當穩健，目前殖利率穩定維持在5%左右，對資金規模龐大的大戶來說，是兼具能平衡風險與報酬的好選擇。

00687B國泰20年美債 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 2330台積電 債券ETF 通膨

延伸閱讀

台股站穩兩萬⋯現在能買006208？網籲「多等幾天」原因曝

台股上漲87點「外資賣、投信買」 三大法人賣超60.43億元

00940並非跌破發行價就是便宜？ 專家「時間是好朋友」：高點買進沒有什麼錯

台積電（2330）法說會完股價大爆噴？00941、00927半導體ETF將受惠

相關新聞

00933B秒填息…分析師00687B大反彈一日多賺百萬元！ 台積電（2330）也愛金融債

知名分析師郭哲榮豪砸五千萬買進的國泰20年美債（00687B），今日帳上淨賺300萬，他開心發文表示，國泰20年美債ETF大反彈，昨天賺200多萬，今天變賺300多萬了。郭哲榮說，投資美債很簡單，越跌越要買，表示自己至少要賺1,000萬才會出場，對美債後市深具信心。

00878、00919、00713、00929…5檔高股息ETF全包！ 存股哥：當前最強5支

去年12/1槓桿哥寫了一篇分享了我認為在我心中當前最強的5支ETF，過了幾個月我把這5支全買下來了，市值最低的929也有約50萬左右，今（17日）天來看一下我心中的Top 5在這5個多月的表現如何。

00941跌破發行價…上市最高漲至17.28元有給下車機會！ 不敗教主：半導體前景不擔心

糟糕，00941從3/15上市以來，今天也跌破15元的發行價...

他想買VT+00878或00922！一票人搖頭曝「最佳買法」

投資標的搭配不同，所面臨的報酬與風險也會不盡相同。有網友想投資ETF，考慮買進VT、00878、00922，他打算VT配00878或00922，不過其他人卻認為「沒必要」，不如全部資金投入VT，有人示警，「VT最近不太行，受戰爭風險影響，但適合長期投資」。

台積電（2330）法說會完股價大爆噴？00941、00927半導體ETF將受惠

台積電將於周四舉行法說會，屆時將討論未來的營運展望、資本支出及全球布局等重要議題，在這樣的背景下，台股投資人不妨關注相關半導體ETF，如中信上游半導體(00941)、群益半導體收益 （00927）與兆豐台灣晶圓製造 （00913）等，今天就來深入了解這些ETF，抓住半導體行業蓬勃發展的機遇吧。

台股大跌狂加碼00929、00939！ 她秀出對帳單：兩天大買近40萬…餘額快見底

不要再問我這二天有沒有進場了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。