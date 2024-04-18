00933B秒填息…分析師00687B大反彈一日多賺百萬元！ 台積電（2330）也愛金融債

美國通膨率超出預期，市場預期聯準會降息時點將延後，近期債市賣壓沉重，然而隨長債殖利率觸及五個月高點後，逢低承接買盤進場，引發殖利率短線回落，10年期美債殖利率收在4.58%。

知名分析師郭哲榮豪砸五千萬買進的國泰20年美債（00687B），今日帳上淨賺300萬，他開心發文表示，國泰20年美債ETF大反彈，昨天賺200多萬，今天變賺300多萬了。郭哲榮說，投資美債很簡單，越跌越要買，表示自己至少要賺1,000萬才會出場，對美債後市深具信心。

今日00687B收在29.91元，上漲0.64%，成交量近3.9萬張，也是今日美債ETF成交量第一名。

多檔熱門債券ETF今日同步除息，包含群益ESG投等債20+（00937B）、元大投資級公司債（00720B）、國泰10Y+金融債（00933B）等，其中00933B為月月配，本月除息0.07元，除息參考價16.22元，今日收在16.24元，上漲0.56%，上演「秒填息」戲碼，單日成交量逾3.3萬張，12.2萬股民嗨翻領到實質配息。

而00937B除息參考價15.56元，今日收盤價15.51元，上漲0.19%，暫時貼息中，但買盤仍舊積極，有11.3萬張成交量。

法人表示，國泰10Y+金融債（00933B）持債標的都是世界銀行巨頭，如大摩、小摩、花旗、高盛等，不僅台積電愛買，連全球最大主權基金-挪威主權基金，持有的前七大公司債，通通都是這幾檔金融債。能受到法人、大戶如此青睞，主因在金融海嘯後，大型銀行都受到政府高度監管，安全性可媲美國債。

此外收益表現也相當穩健，目前殖利率穩定維持在5%左右，對資金規模龐大的大戶來說，是兼具能平衡風險與報酬的好選擇。