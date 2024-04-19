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ETF月配息不利資產累積？網酸：高股息也可以存到退休

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為，高股息月月配不利資產累積。（本報系資料庫）
專家認為，高股息月月配不利資產累積。（本報系資料庫）

ETF主打「月月配」，讓投資人可以爽爽領股利，不過專家示警，月月配反而容易花掉股利，對年輕人而言不是好的投資策略。PTT網友不以為然狠酸「你以為年輕人錢很多，沒有每月需求嗎？高股息也可以存到退休啊，誰說一定要花掉」。

政大財管系特聘教授周冠男表示，ETF的本質是分散風險與長期投資，高股息對個人而言，不是好的投資策略，因為台灣證券交易所得免稅，較好的策略是不要領息，需要用錢的時候再自己處分資產。他也提醒，每月配息容易任意花掉，而且沒有現金需求時，還要繳交稅金、健保補充費後，再花費手續費投入市場，並不划算。

一名網友在PTT發文表示，投資時要注意月月配ETF「左手換右手」的特色，也要注意網紅在分享財經資訊時的歷史背景。

其他人則留言「真的蠻不利投資的，每天都要進場當沖，一個月才發一次哪夠」、「之前當個股操作有價差，現在不好說」、「現在沒錢活不了，誰在乎一年後」、「會花掉的就是會花掉，沒配也會賣掉拿來花好嗎」、「年輕人不拼歐印翻倍在翻倍怎麼翻身」、「老人不敢追價，也不能用時間換取槓桿空間，只求守本給下一代，月月配能生活剛好」。

還有人留言「老實說就看個人現金流需求啊，沒有現金流週轉需求的人買高股息etf，如果配息不再投入，拿去亂花，確實相對不利於資產累積，但有的人有貸款要還需要現金流支撐就還行，至少這類人知道要把錢拿去繳貸款，不是亂花，或是老人退休領配息生活用的也可以」。

ETF PTT 年輕人 配息 高股息

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