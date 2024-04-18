00878、00919、00713、00929…5檔高股息ETF全包！ 存股哥：當前最強5支

去年12/1槓桿哥寫了一篇分享了我認為在我心中當前最強的5支ETF，過了幾個月我把這5支全買下來了，市值最低的929也有約50萬左右，今（17日）天來看一下我心中的Top 5在這5個多月的表現如何。

00878

12/1股價20.51，今天收盤價22.15，漲1.64（7.99%），第一季配息0.4元是878成立以來最高的一季。今年目前漲幅是0.59（2.74%），看起來沒有很多也輸0050的16.68%，但我覺得這才是878應該有的正常走勢，穩定、抗跌、耐震，這也是我敢用878大開槓桿的主因。

878比較適合保守一點以防禦為主的人，所以買878不要期待它會大爆噴，因為它的選股邏輯就不是高成長性的ETF，有噴的話當做賺到。上次還有人問我919很噴但878怎麼感覺還好，因為兩個選股邏輯本來就不一樣喔。

選股邏輯看過去，選過去表現穩定的資優生。

00919

12/1股價21.87，今天收盤價24.8，漲2.61（11.93%），第一季配息0.66也是成立以來最高的一季。919成立以來只有短暫被破發幾天，後來就一路大爆噴，每個價格都有人覺得太高了，結果最多漲到27塊，只有這一個月才遇到成立以來比較明顯的回檔。

如果看從3/14最高27塊到今天共跌了2.2（-8.1%），我覺得有漲有跌有回檔有盤整，但是股價穩定向上才是比較健康的現象，919去年那種漲幅實在太浮誇啦。對比878就很明顯，878這一個月就幾乎沒什麼漲跌，從兩個選股邏輯就很明顯可以看出兩者是完全不同特性的ETF。

919的電子-半導體佔到51.33%，航運12.33%，金融保險0%，但878的金融保險佔到21.93%，所以你去期待不同個性的兩支ETF要有相同的走勢，本來就是不可行的事。個人認為919偏積極，適合比較衝一點的人。

選股邏輯看現在，選當下殖利率最高的。

0056

12/1股價35.13，今天收盤價38.94（10.8%），第一季配息0.7，第二季直接加碼到0.79，去年全年配息2.2已經是近幾年最高，今年可能配到第三季就可以直接超越去年了。老牌高股息ETF始祖經歷過各種大風大浪還能存留至今，它的實力已經無庸置疑。

個人認為56算是穩健偏積極，成分股還是以電子股為主，但至少有10%左右金融保險，金融保險的佔比越高，它的波動可能相對較平穩點，比較電子類股的個性本來就比金融保險類更活潑些。個人認為56跟878一樣適合偏穩健的人持有。

選股邏輯看未來，選未來爆發力強的。

00713

12/1股價49.65，今天收盤價54.55，漲4.9（9.8%），第一季配息0.88也是過去單季配息最高的一季。跟其他高股息比，713算是走出自己的風格，個類別權重較平均可以真正達到分散風險的目的，像是919、929還是有產業過度集中電子股的問題，畢竟沒有一支ETF是挑不出任何毛病的。

個人認為713也比較適合偏穩健的人持有，如果你很想要買高股息又很擔心像919配出超高平準金的問題，那713可能比較適合你，因為713配息來源大多為76財產交易所得，也就是靠價差獲利來配息，總的來說算是平均型的ETF。

股息、價差兼具，同時追求高股息與成長性。

00929

12/1股價18.38，今天收盤價20.43，漲2.05（11.15%），配合從每月0.11拉到0.13，4月直接跳到0.2，超高的配息頻率就是929最大的優點，年化殖利率近10%讓你的股息不只領得頻繁也領得多。

很明顯929比較適合衝一點的人，它的持股權重全部都是電子股，可想而知遇到空頭的跌幅可能會比較劇烈，它跟919一樣還沒經過空頭的考驗，多頭非常強，但空頭時會有什麼反應到時候才能知道嘍。

電子股為主，配息頻率高，適合願意承擔較高風險的人。

總結

以上是我長時間觀察以及個人持有的心得分享，多人我878好不好，919好不好、929好不好或是它們之間的比較，但問題是每一支的選股邏輯都不同，也各有優缺點，自己是哪種個性的投資人應該問你自己才最清楚。

如果你選不出來那乾脆跟我一樣全包，跌時有878、56、713撐場，漲時有919、929衝成長，要股息有股息要價差有價差，要積極有積極、要穩健有穩健，汲取所有的優點，也能互相彌補各自的缺點，小孩子才選擇，強者全都要。至於939、940有沒有可能進入名單成為Top 7呢，就拭目以待嘍！

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