台積電（2330）法說會完股價大爆噴？00941、00927半導體ETF將受惠

台積電將於周四舉行法說會，屆時將討論未來的營運展望、資本支出及全球布局等重要議題，在這樣的背景下，台股投資人不妨關注相關半導體ETF，如中信上游半導體(00941)、群益半導體收益 （00927）與兆豐台灣晶圓製造 （00913）等，今天就來深入了解這些ETF，抓住半導體行業蓬勃發展的機遇吧。

全球半導體正在蓬勃發展

全球半導體市場正處於蓬勃發展的時刻。在美國，台積電獲得了高達66億美元的補助，以在當地建立第三座晶圓廠，這一消息引發了市場的廣泛關注。而台積電最新公布的3月營收也創下了同期新高，2024年首季更是史上最旺的一季，這些都成為投資者密切關注的焦點。

不僅如此，韓國半導體產業也在積極投入最新的技術中。韓美半導體從美光科技獲得了價值226億韓元的訂單，用於製造HBM晶片的設備，這也進一步顯示了全球半導體市場的活力與潛力。

以半導體產業來說，不論是AI、電動車等前瞻性產業，都是離不開半導體產業，產值自然是持續看好，市場更是預估，半導體產值將從2022年的4.8兆元上看至2030年的8兆元。

小資布局全球半導體上中下游產業鏈

許多投資人在思考半導體產業的第一印象一定是台積電、輝達(NVDA)、超微(AMD)等等新聞耳熟能詳的企業，但半導體產業真如大家所想的簡單嗎？其實就像是日常生活所見的麵包一樣，從小麥到成為顧客手中的麵包，層層疊疊分成好幾層，半導體產業也是一樣邏輯，而 00941 就是投資於半導體的上游企業，而這類半導體企業幾乎都是國外知名的龍頭公司，例如信越化學、艾斯摩爾、應用材料、林德集團、東京威力等聚焦半導體關鍵技術的設備製造及材料製造商，投資人可以先行透過 00941 一次掌握毛利高的半導體上游企業。

而對小資族來說，要想切入半導體中下游企業，最廣為人知的做法肯定是買入台積電、聯發科等台灣半導體企業，但高昂的股價對於一般人來說負擔實在太重，尤其單押一兩隻個股也沒有分散風險的可能，但透過 00927 這類布局台灣半導體企業的ETF，並且定期定額持續投入，就可以做到一次掌握中下游半導體企業，投資一籃子半導體的公司，自組擴及台灣與全球市場的半導體ETF組合。

半導體ETF長期績效跑贏大盤

而從以上數據來看，半導體指數的表現相對於台灣加權指數來說更為強勁。ICE上游半導體指數(00941)和特選臺灣上市上櫃半導體收益指數(00927)的近一年和近三年回測報酬率都超過了加權指數的表現。

這表明投資者對於半導體行業的看好，同時也代表這一行業帶來的增長機會。半導體在當今數位化與智能化時代扮演著關鍵角色，其應用範圍涵蓋智能手機到AI人工智慧和物聯網。

如今投資人正好可以趁4 月中旬起，台股將迎來重量級法說會，包括台積電、聯發科、大立光等，各大科技巨頭包括超微(AMD)、英特爾(INTL)、聯發科、美超微(SMCI)、輝達(NVDA)也將相繼發布財報 ，AI 伺服器、AI PC 等投資題材再起，也有機會帶動半導體股價走出攻勢。

原文出處：台積電法說會！00941、00981多檔半導體ETF將受惠

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